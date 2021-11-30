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Türkiye
Bahçeli: Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin, artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes var
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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20211130/bahceli-ekonomik-cetelerin-neyi-amacladiklari-vicdan-sahibi-her-insanimizin-malumudur-1051280286.html
Bahçeli: Erken seçim yoktur, derhal seçim yoktur
Bahçeli: Erken seçim yoktur, derhal seçim yoktur
MHP lideri Bahçeli, "Ekonomik çetelerin neyi amaçladıkları, vicdan sahibi her insanımızın malumudur" dedi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T10:52+0300
2021-11-30T12:01+0300
politika
mhp
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle: 'Mansur Yavaş dikkat etsin'Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili konuştu.Bahçeli, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" dedi.
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mhp, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Erken seçim yoktur, derhal seçim yoktur

10:52 30.11.2021 (güncellendi: 12:01 30.11.2021)
© AAMHP lider Bahçeli
MHP lider Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Ekonomik çetelerin neyi amaçladıkları, vicdan sahibi her insanımızın malumudur" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Milletimiz varlığına sahip çıkacak. Birliğine sonuna kadar destek olacak.
Cumhur İttifakı Türkiye'yi karanlık emellerden fedakar koruyacak geleceği inşa edecektir. Çalışacağız, çabalayacağız.
Türk milleti ekonomik baskılara maruz kalmıştır. Yine de daha huzurlu bir hayat özlemi milli yüreklerde kor gibi durmaktadır.
Yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü doğru tefrik etmek zorundayız. Bu ülke hepimizin. Temiz bir dil kullanmak, erdemli olmak öncelikle siyasi partilerin müşterek sorumluluğudur. Türk milleti sahnelenen ekonomik olayların benzerlerine mazisinde defalarca şahit olmuştur. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, vicdan sahibi her insanımızın malumudur.
Lambamıza koyacak gaz yağı bulamıyorduk ama milli mücadelede düşmanın hayallerini kırdık. Çünkü yokluğa dayanabilirdik ama köleliğe tahammül edemezdik.
Felaketimizin siyasetini yapmak üzere kuyruğa giren ahmaklara sessiz kalacağımız mı düşünülüyor?
Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği yalanlarına bel bağlayan zillet ittifakı, '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracaklarına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını açıklamak mecburiyetindedir.
Ekonomi rakam, oran, yüzdeden çok daha öte bir alandır. Ne ekonomi eski ekonomidir, ne de dünya eski dünyadır.
Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır.
Finans ve fiyat istikrarı sağlanacaktır.
Fırsatçıların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz.
Mal ve hizmet üreten firmalarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli dayanışmamızın manevi harcıdır.
Diyorlar ki 'mutfakta yangın var', diyorlar ki 'Erdoğan gitmeden bu çözülemez'.
Yalan bunlarda, saptırma bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Düne kadar AK Parti saflarında yer alıp bir çıkarcı ve sayı ile un almaktan bahseden şaşkın zihniyet, bizim kayyum gibi iktidar başlında durduğumuzu ifade etmiş. Bu siyasetçinin kimlere hizmet yaptığını bilen biliyor. Biz kayyum değiliz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.
Bu tipler aslında bizim muhatabımız değil ancak evimizin camına taş atanın alnını karışlamak ana vazifemiz. Bu şahsa sesleniyorum, partine doldurduğun casuslarla, geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla.
Kılıçdaroğlu aklı melekelerini yitirmiş olacak ki strateji gençlerin işi diyor. CHP'nin kuru gürültüyle milletimize vereceği ne var?
Daha taktik nedir bilmeyen kemiksiz cahilin neden siyaset yaptığı nasıl açıklanacak?
PKK'nın terör elebaşları helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor. CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Bunlara olur mu veriyor?
Erken seçim yoktur, derhal seçim yoktur.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gücümüze güç katacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vesayet özlemidir, zaman kaybıdır.
Geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.
MHP, bütçeye destek verecek ve evet oyu kullanacaktır.

'Mansur Yavaş dikkat etsin'

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili konuştu.

Bahçeli, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" dedi.
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