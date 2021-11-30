https://tr.sputniknews.com/20211130/basak-cengizi-olduren-can-goktug-boz-diyarbakir-yuksek-guvenlik-cezaevine-getirildi-1051282636.html
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevi'ne getirildi
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevi'ne getirildi
İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengizi öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T11:51+0300
2021-11-30T11:51+0300
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diyarbakır
kadın cinayeti
başak cengiz
can göktuğ boz
türkiye
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İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Boz, adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındı.Ne olmuştu?Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/basak-cengizin-katili-can-goktug-bozun-akil-hastanesine-sevk-edilme-talebi-reddedildi-1050879788.html
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diyarbakır, kadın cinayeti, başak cengiz, can göktuğ boz
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevi'ne getirildi
İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengizi öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi.
İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Boz, adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındı.
Ne olmuştu?
Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.