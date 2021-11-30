Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211130/chpden-bahceliye-yanit-yavasin-arkasinda-ankara-halkinin-ve-millet-ittifakinin-nefesi-vardir-1051287884.html
CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır
CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklamalarına yanıt... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:40+0300
2021-11-30T13:40+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli
mansur yavaş
seyit torun
alparslan kuytul
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_3b76c13e460e4299c7bde676990db2f3.jpg
CHP'li Torun, Bahçeli'nin haftasonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a yönelik ifadelerine cevap verdi. 'Tehdit dilinden medet umacak hale gelmiş'Torun, "Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir" ifadelerini kullandı. 'Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız'"Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir" diyen Torun, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.”Bahçeli ne demişti? Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" demişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_22:0:1438:1062_1920x0_80_0_0_bc93454a3f9c713ce66e3e360bbf4a14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, mansur yavaş, seyit torun, alparslan kuytul, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır

13:40 30.11.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Torun, "Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır" değerlendirmesini yaptı.
CHP'li Torun, Bahçeli'nin haftasonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a yönelik ifadelerine cevap verdi.

'Tehdit dilinden medet umacak hale gelmiş'

Torun, "Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir" ifadelerini kullandı.

'Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız'

"Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir" diyen Torun, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.
Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.”

Bahçeli ne demişti?

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:10Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu
15:10Rize’de tarihi Topaloğlu Konağı yangında kül oldu
14:57Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu
14:54Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadının, kuyuya aileden 3 kişinin ismini yazdığı belirlendi
14:44Kastamonu'da yaralanan şahin tedavi altına alındı
14:35Rapor: Avustralya Parlamentosu'nda çalışan her üç kişiden biri cinsel tacize uğradı
14:31Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
14:31Çin'den Afrika'ya 1 milyar koronavirüs aşı dozu sözü
14:29Almanlar şaşkın: Merkel, siyaset sahnesine 'Doğu Alman punk marşıyla' veda edecek
14:28Deniz Yücel hakkında mütalaa: 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
14:27WSJ: Microsoft CEO'su Nadella şirketteki hisselerinin yarısını sattı
14:17AFAD İstanbul İl Müdürü: 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandı
14:16Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 35 kilo tümör çıkarıldı
14:09İTO Başkanı Avdagiç: Süreci başarıyla tamamladığımızda kur, enflasyon kalıcı olarak rafa kalkacak
13:55İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
13:53Çin’de yılda 150 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı üretilecek
13:45Prof. Dr. Yılmaz: TL tasarruf aracı olarak kullanılmıyor, şirketler vereceği fiyatı bilemiyor
13:43Kılıçdaroğlu: Ekonomide kurtuluş savaşı verecek noktaya bu memleketi kim getirdi?
13:42Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı
13:40CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır