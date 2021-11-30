https://tr.sputniknews.com/20211130/chpden-bahceliye-yanit-yavasin-arkasinda-ankara-halkinin-ve-millet-ittifakinin-nefesi-vardir-1051287884.html
CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır
CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklamalarına yanıt... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:40+0300
2021-11-30T13:40+0300
2021-11-30T13:40+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli
mansur yavaş
seyit torun
alparslan kuytul
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP'li Torun, Bahçeli'nin haftasonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a yönelik ifadelerine cevap verdi. 'Tehdit dilinden medet umacak hale gelmiş'Torun, "Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir" ifadelerini kullandı. 'Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız'"Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir" diyen Torun, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.”Bahçeli ne demişti? Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" demişti.
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kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, mansur yavaş, seyit torun, alparslan kuytul, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Torun, "Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır" değerlendirmesini yaptı.
CHP'li Torun, Bahçeli'nin haftasonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a yönelik ifadelerine cevap verdi.
'Tehdit dilinden medet umacak hale gelmiş'
Torun, "Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir" ifadelerini kullandı.
'Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız'
"Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir" diyen Torun, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.
Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız.”
Bahçeli ne demişti?
Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim
" demişti
.