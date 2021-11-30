https://tr.sputniknews.com/20211130/deniz-yucel-hakkinda-mutalaa-2-yil-4-aya-kadar-hapsi-istendi-1051290540.html

Deniz Yücel hakkında mütalaa: 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Deniz Yücel hakkında mütalaa: 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği iddiasıyla... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T14:28+0300

2021-11-30T14:28+0300

2021-11-30T14:33+0300

deniz yücel

türkiye

mütalaa

hapis

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Almanya'da yaşayan gazeteci Deniz Yücel hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve şu an Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği iddiasıyla 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Deniz Yücel'i avukatı temsil etti.Son savunma için duruşma ertelendiDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Deniz Yücel'in, kendisine ait sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımının şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu belirterek 'Kamu görevlisine, görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti. Yücel'in avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, savunma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20200716/gazeteci-deniz-yucele-2-yil-9-ay-hapis-cezasi-1042468298.html

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deniz yücel, mütalaa, hapis