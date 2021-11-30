https://tr.sputniknews.com/20211130/edremit-korfezinde-deniz-suyunun-sokaklara-ilerlemesini-onlemek-icin-set-kuruluyor-1051293450.html

Edremit Körfezi'nde deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor

Edremit Körfezi'nde deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçesindeki belediye ekipleri, sahil yolunu kaplayan deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruyor. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:23+0300

2021-11-30T15:23+0300

2021-11-30T15:23+0300

türkiye

balıkesir

sel

ayvalık

lodos

edremit

fırtına

akçay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051293403_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bd1c2e0ae6b414a823c91c56058a8e52.jpg

Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde dün başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.Fırtınadan dolayı oluşan dalgalarla denizin taşması sonucu Edremit ile Burhaniye ilçeleri arasındaki sahil yolunun bazı kesimleri su altında kaldı.Zeytinli Altınkum Plajı ve sahilde bulunan bazı işletmelerin çevreleri de suyla kaplandı.Bölgedeki ev ve bahçelerde zarar meydana geldi. Suların ve denizin getirdiği çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.Ayrıca su baskını nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.Akçay sahilinde oluşan dev dalgalar ise bazı evlerin boyuna ulaştı.Sahil yolunun, deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalması üzerine belediye fen işleri ekipleri çalışma başlattı.Sahil yoluna denizden gelen suyu önlemek için set kuran ekipler, suyla kaplanan Altınkum Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapattı.Burhaniye yönüne gitmek isteyen sürücüler farklı güzergaha yönlendirilirken belediye ekipleri kamyonlarla getirilen kum ve çakılı denizden suyun geldiği noktalarda küçük setler oluşturarak suyu tahliye etmeye çalışıyor. Devrilen ağaçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.Öte yandan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, sahil şeridi yosun ve çöplerle doldu, Akçay sahilinde ise boyları 6- 7 metre boyunda dalgalar oluştu.Fırtına Ayvalık'ta da etkisini sürdürüyorBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde dün başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.İlçe merkezinin yanı sıra Altınova ve Ali Çetinkaya Mahalleleriyle, Cunda Adası'nda yer yer denizin taşmasına neden olan fırtınada 9 küçük balıkçı teknesi battı, bazı bölgelerde ağaçların dalları kırıldı.Ayvalık'ın plajlarıyla ünlü Sarımsaklı mevkisinde ise enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.Lodos fırtınası sebebiyle deniz ulaşımının yapılamadığı Ayvalık'ta ayrıca bazı evlerin çatıları uçtu.

https://tr.sputniknews.com/20210724/edremit-sahilindeki-hortumun-icinde-kaldilar-goruntuler-ortaya-cikti-1045046323.html

türkiye

balıkesir

ayvalık

edremit

akçay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

balıkesir, sel, ayvalık, lodos, edremit, fırtına, akçay