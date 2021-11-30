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https://tr.sputniknews.com/20211130/feribot-firtinaya-denizin-ortasinda-yakalandi-1051271582.html
Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı
Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı
Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T00:57+0300
2021-11-30T01:04+0300
türkiye
yalova
fırtına
feribot
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Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı. Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan feribotta bulunan yolcular panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.Yolcuların panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı. Feribot zorlu bir yolculuğun ardından Yalova Topçular iskelesine yanaştı.
türkiye
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yalova, fırtına, feribot

Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı

00:57 30.11.2021 (güncellendi: 01:04 30.11.2021)
© İHAYalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı
Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
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Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı.
Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan feribotta bulunan yolcular panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.
Yolcuların panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı. Feribot zorlu bir yolculuğun ardından Yalova Topçular iskelesine yanaştı.
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