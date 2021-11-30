https://tr.sputniknews.com/20211130/feribot-firtinaya-denizin-ortasinda-yakalandi-1051271582.html

Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı

Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı

Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-30T00:57+0300

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türkiye

yalova

fırtına

feribot

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Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı. Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan feribotta bulunan yolcular panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.Yolcuların panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı. Feribot zorlu bir yolculuğun ardından Yalova Topçular iskelesine yanaştı.

türkiye

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yalova, fırtına, feribot