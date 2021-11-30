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https://tr.sputniknews.com/20211130/ingiliz-f-35-savas-ucaginin-dusme-ani-goruntuleri-ortaya-cikti-1051289098.html
İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
2 hafta önce düşen İngiliz Kraliyet Donanması’na ait F-35 savaş uçağına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:55+0300
2021-11-30T13:55+0300
2021-11-30T14:17+0300
dünya
ingiltere
tatbikat
f-35
savaş uçağı
kaza
düşüş
akdeniz
donanma
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İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir F-35 savaş uçağı, 17 Kasım'da Akdeniz’e düştü ve pilot sağ kurtarıldı. Düşme anına ilişkin yeni bir görüntüde de uçak gemisi pistinde ilerleyen savaş uçağının, kalkış rampasına geldiği esnada hızlanmak yerine yavaşlayarak denize düştüğü görülüyor.Pilot kısa bir süre içerisinde kendisini fırlatarak kurtuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/akdenizde-ingiliz-kraliyet-donanmasina-ait-bir-f-35-dustu-1050903512.html
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ingiltere, tatbikat, f-35, savaş uçağı, kaza, düşüş, akdeniz, donanma
İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı 13:55 30.11.2021 (güncellendi: 14:17 30.11.2021)
2 hafta önce düşen İngiliz Kraliyet Donanması’na ait F-35 savaş uçağına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir F-35 savaş uçağı, 17 Kasım'da Akdeniz’e düştü ve pilot sağ kurtarıldı.
Düşme anına ilişkin yeni bir görüntüde de uçak gemisi pistinde ilerleyen savaş uçağının, kalkış rampasına geldiği esnada hızlanmak yerine yavaşlayarak denize düştüğü görülüyor.
Pilot kısa bir süre içerisinde kendisini fırlatarak kurtuluyor.