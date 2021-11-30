https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-ucaklari-lodos-nedeniyle-antalyaya-indi-1051293305.html

İstanbul uçakları lodos nedeniyle Antalya’ya indi

İstanbul uçakları lodos nedeniyle Antalya’ya indi

İstanbul’a inmesi planlanan 20’si dış hat, toplam 26 yolcu uçağı, bu kentte etkili olan lodos nedeniyle Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:22+0300

2021-11-30T15:22+0300

2021-11-30T15:22+0300

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’daki şiddetli lodos nedeniyle hem yurt dışı hem de Türkiye’nin çeşitli illerinden İstanbul’a inecek bazı uçakların Antalya Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda dünden beri 20 dış hat, 6 iç hat olmak üzere toplam 26 uçak Antalya’ya indi. Bunlardan 20 dış hat ve 3 iç hat uçuşunun Türk Hava Yolları'na (THY) ait olduğu öğrenildi.Antalya’ya inen uçaklardaki yolcuların birçoğu ise bugün hava şartlarının uygun olduğu saatlerde yeniden İstanbul’a gönderildi, bazı yolcular da otellere transfer edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/thy-siddetli-ruzgar-nedeniyle-istanbul-varisli-seferler-durduruldu-1051286770.html

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