İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'

İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları sürerse beş ay sonra fiyatların 5 TL’yi bulacağını belirtildi.Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Özdemir, sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirterek şunları söyledi:“Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”

