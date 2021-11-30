Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-un-is-esnaf-sanatkarlar-odasi-boyle-giderse-pogaca-acma-simit-5-tlye-kosacak-1051276357.html
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T07:51+0300
2021-11-30T07:50+0300
ekonomi
zam
maliyet
simit
poğaça
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044942454_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_a57de6c8ea07163cfc795c0ad0791a32.jpg
100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları sürerse beş ay sonra fiyatların 5 TL’yi bulacağını belirtildi.Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Özdemir, sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirterek şunları söyledi:“Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044942454_105:0:752:485_1920x0_80_0_0_cbedbc538b672c59ed32a1af68c57798.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zam, maliyet, simit, poğaça

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'

07:51 30.11.2021
© AAsimit
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, esnafın mevcut şartlarla en fazla 5 ay daha dayanabileceğini belirtti.
100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları sürerse beş ay sonra fiyatların 5 TL’yi bulacağını belirtildi.
Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Özdemir, sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirterek şunları söyledi:
“Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:40Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu uyarı
07:55Seval Türkeş: 'Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi'
07:51İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
07:33İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
07:26Avusturya'da aşıya direnenlere para ya da hapis cezası planı
07:23Koronavirüsle mücadele için deneysel sakız üretildi
07:17İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
07:14ABD'de tedarik zincirindeki aksamalara ilişkin soruşturma başlatıldı
07:12İzmir'de eşi ve çocuklarını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi
07:08Ülkenin batısında lodos etkisi: Can kaybı 5'e yükseldi, 46 yaralı var
05:38Muğla’da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 tutuklama
05:18Bill Cosby davasındaki mahkumiyeti bozma kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşındı
05:04New York'ta kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan suçlanan Maxwell yargılanıyor
04:46Ryabkov: Rusya, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etmesine mutlaka karşılık verecek
04:31Omicron’un olduğu ülkelerden Ukrayna'ya gelenlerden 14 gün karantina istenecek
04:08Rusya'dan AB'ye Ukrayna'daki çözüme zarar verecek adımlar atmama çağrısı
03:47Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti
03:21Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi
03:10Rusya'dan ABD'ye Navalnıy meselesi hakkında 'yalan haberler' yaymaktan kaçınma çağrısı
03:07Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti