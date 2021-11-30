https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-un-is-esnaf-sanatkarlar-odasi-boyle-giderse-pogaca-acma-simit-5-tlye-kosacak-1051276357.html
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T07:51+0300
2021-11-30T07:51+0300
2021-11-30T07:50+0300
ekonomi
zam
maliyet
simit
poğaça
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100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları sürerse beş ay sonra fiyatların 5 TL’yi bulacağını belirtildi.Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Özdemir, sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirterek şunları söyledi:“Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”
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zam, maliyet, simit, poğaça
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, esnafın mevcut şartlarla en fazla 5 ay daha dayanabileceğini belirtti.
100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları sürerse beş ay sonra fiyatların 5 TL’yi bulacağını belirtildi.
Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Özdemir, sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirterek şunları söyledi:
“Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”