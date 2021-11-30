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İstanbul ve Bursa'da fuhuş çetesine 'VIP 1' operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul ve Bursa'da fuhuş çetesine 'VIP 1' operasyonu: 12 gözaltı
Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen 'VIP 1' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T12:20+0300
2021-11-30T12:20+0300
türkiye
istanbul
bursa
operasyon
polis
gözaltı
fuhuş
başsavcılık
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İstanbul ve Bursa'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 12 kişi ile fuhuşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen kadınların ifadesi alınırken, yabancı uyruklu olan 11 kadın sınır dışı edildi.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, çok sayıda çetele ve doküman, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk Lirası ele geçirildi. 3 ay zarfında kadınlarla birlikte olan 200'e yakın kişinin tespit edildiği öğrenildi.'Sakin olun' uyarısıOperasyon sırasında polis ekipleri, kapıyı açan yabancı uyruklu kadınları, "Sakin olun, Türk polisiyiz" diyerek İngilizce uyarıda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210913/kahramanmarasta-fuhus-operasyonu-veresiye-defteri-ele-gecirildi-1048857025.html
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istanbul, bursa, operasyon, polis, gözaltı, fuhuş, başsavcılık

İstanbul ve Bursa'da fuhuş çetesine 'VIP 1' operasyonu: 12 gözaltı

12:20 30.11.2021
© İHA / ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜLŞafak vakti eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
Şafak vakti eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA / ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜL
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Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen 'VIP 1' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları kadınların fotoğraflarını katalog şeklinde gönderdikleri ve 2 saat için 200 dolar fiyat belirledikleri ortaya çıktı.
İstanbul ve Bursa'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 12 kişi ile fuhuşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen kadınların ifadesi alınırken, yabancı uyruklu olan 11 kadın sınır dışı edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, çok sayıda çetele ve doküman, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk Lirası ele geçirildi. 3 ay zarfında kadınlarla birlikte olan 200'e yakın kişinin tespit edildiği öğrenildi.
Fuhuş operasyonundaki veresiye defteri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
TÜRKİYE
Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: Veresiye defteri ele geçirildi
13 Eylül, 12:07

'Sakin olun' uyarısı

Operasyon sırasında polis ekipleri, kapıyı açan yabancı uyruklu kadınları, "Sakin olun, Türk polisiyiz" diyerek İngilizce uyarıda bulundu.
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