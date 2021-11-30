Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211130/izmirde-51-buyuklugunde-deprem-1051275798.html
İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T07:17+0300
2021-11-30T07:17+0300
2021-11-30T07:16+0300
yaşam
izmir
urla
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'da İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 3.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
izmir
urla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:224:168_1920x0_80_0_0_dffeffc876ac0244e039c40442c75485.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, urla, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'da İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin
3.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.