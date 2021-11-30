https://tr.sputniknews.com/20211130/izmirde-51-buyuklugunde-deprem-1051275798.html

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

izmir

urla

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'da İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 3.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

izmir

urla

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izmir, urla, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem