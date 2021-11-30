https://tr.sputniknews.com/20211130/kadikoyde-bir-kisiyi-olduren-polis-gorevden-uzaklastirildi-1051281533.html

Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Kadıköy'de Ç.K., polisin açtığı ateş sonucu öldü. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, Ç.K.'nın gözaltı sırasında görevlilere direndiği, polisin... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:17+0300

2021-11-30T11:17+0300

2021-11-30T11:19+0300

türkiye

kadıköy

polis

görevden alma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051281450_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_a92126b8ca02256422cf77126fb81022.jpg

İstanbul Kadıköy'de, 'dur' ihtarına uymadığı iddia edilen bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymadığı söylenen bir aracı takibe aldığı aktarıldı. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan araçta bulunan E.Ç.'nin ise yaya olarak kaçtığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'15 paket uyuşturucu madde ile yakalandı'"Sürücü Ç.K. yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Firari şüpheli E.Ç. 15 paket uyuşturucu madde ile ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve 1 telsiz ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı tarafından adli, Valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır."

türkiye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadıköy, polis, görevden alma