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Kazakistan'dan 'omicron' operasyonu: Mısır'daki 4 bin kişi tahliye edilecek
Kazakistan'dan 'omicron' operasyonu: Mısır'daki 4 bin kişi tahliye edilecek
Kazakistan, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Mısır'da tatil yapan yaklaşık 4 bin vatandaşın tahliye edecek. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T19:48+0300
2021-11-30T19:48+0300
koronavirüs
kazakistan
mısır
kovid-19
omicron
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Kazakistan'ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Mısır'da tatil yapan yaklaşık 4 bin vatandaşını ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenleyeceği bildirildi.Turistik Kamkor Derneği'nden yapılan açıklamada, yakında Air Astana Ulusal Havayolu Şirketi uçaklarıyla Mısır'a tahliye seferlerinin başlatılacağı belirtildi.Halihazırda yaklaşık 4 bin Kazakistan vatandaşının Mısır'da tatil yaptıkları bildirilen açıklamada, "Söz konusu vatandaşları ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenlenecek. O zamana kadar Mısır'daki turistlerimizin endişelenmemeleri ve tüm hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.Mısır'a yılbaşı turu satın alan vatandaşlara ise tatil rotalarını değiştirme veya paralarının iade edilmesi imkanının sağlanacağı kaydedildi.Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Marat Şoranov yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla 3 Aralık'tan itibaren yeni kuralların devrede olacağını, yolcu trafiğinin yüksek olduğu Mısır ile uçuşların askıya alındığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211130/prof-dr-oguzturk-omicron-en-fazla-mutasyonun-oldugu-varyant-1051298867.html
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kazakistan, mısır, kovid-19, omicron

Kazakistan'dan 'omicron' operasyonu: Mısır'daki 4 bin kişi tahliye edilecek

19:48 30.11.2021
© REUTERS / Pavel MikheyevKazakistan koronavirüs
Kazakistan koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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Kazakistan, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Mısır'da tatil yapan yaklaşık 4 bin vatandaşın tahliye edecek.
Kazakistan'ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Mısır'da tatil yapan yaklaşık 4 bin vatandaşını ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenleyeceği bildirildi.
Turistik Kamkor Derneği'nden yapılan açıklamada, yakında Air Astana Ulusal Havayolu Şirketi uçaklarıyla Mısır'a tahliye seferlerinin başlatılacağı belirtildi.
Halihazırda yaklaşık 4 bin Kazakistan vatandaşının Mısır'da tatil yaptıkları bildirilen açıklamada, "Söz konusu vatandaşları ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenlenecek. O zamana kadar Mısır'daki turistlerimizin endişelenmemeleri ve tüm hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.
Mısır'a yılbaşı turu satın alan vatandaşlara ise tatil rotalarını değiştirme veya paralarının iade edilmesi imkanının sağlanacağı kaydedildi.
Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Marat Şoranov yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla 3 Aralık'tan itibaren yeni kuralların devrede olacağını, yolcu trafiğinin yüksek olduğu Mısır ile uçuşların askıya alındığını bildirmişti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kısıtlamasız cumartesi gününde adım kalacak yer kalmadı. Korona virüse rağmen adeta adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşlar tedbirlere aldırmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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