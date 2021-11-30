Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden 14 asker için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu Azerbaycan halkına sabır diledi: "Azerbaycan'a ait askeri helikopterin tatbikat esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz sizinle."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da düşen askeri helikopterin yaptığı kazada hayatını kaybeden askerler için Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden 14 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu Azerbaycan halkına sabır diledi:
"Azerbaycan'a ait askeri helikopterin tatbikat esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz sizinle."
Azerbaycan'a ait askeri helikopterin tatbikat esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet; dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz sizinle! 🇹🇷🇦🇿