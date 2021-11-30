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https://tr.sputniknews.com/20211130/kocaeli-valiligi-siddetli-ruzgar-ve-firtinada-2-kisi-oldu-287-olaya-mudahale-edildi-1051306670.html
Kocaeli'nde şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi
Kocaeli'nde şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi
Kocaeli'nde dün başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla çatıdan düşen 2 kişinin öldüğü, kent genelinde 287 olaya müdahalede bulunulduğu bildirildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T21:29+0300
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türkiye
rüzgar
kocaeli valiliği
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Kocaeli Valiliği, şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yayımladı.Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar kapsamında, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak tedbirlerin zaman kaybetmeden alındığı belirtildi.Kent genelinde en yüksek rüzgar hızının saatte 105.48 kilometre ile Dilovası, en düşük rüzgar hızının ise saatte 52.56 kilometre ile Kandıra ilçesinde ölçüldüğü duyuruldu.Açıklamada, şu bilgiler verildi:İl genelinde etkili olan fırtınada 21 teknenin battığı, bu teknelerden 8’inin karaya çıkarıldığı, 6 teknenin tam, 7 teknenin ise yarı batık durumda olduğu aktarılan açıklamada, ayrıca 64 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve SEDAŞ tarafından duruma müdahale edildiği aktarıldı.
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rüzgar, kocaeli valiliği

Kocaeli'nde şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi

21:29 30.11.2021 (güncellendi: 21:33 30.11.2021)
© İHALodos - Kocaeli
Lodos - Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
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Kocaeli'nde dün başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla çatıdan düşen 2 kişinin öldüğü, kent genelinde 287 olaya müdahalede bulunulduğu bildirildi.
Kocaeli Valiliği, şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar kapsamında, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak tedbirlerin zaman kaybetmeden alındığı belirtildi.
Kent genelinde en yüksek rüzgar hızının saatte 105.48 kilometre ile Dilovası, en düşük rüzgar hızının ise saatte 52.56 kilometre ile Kandıra ilçesinde ölçüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle saat 17:30 itibariyle ilimiz genelinde 137 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 32 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 6 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 39 tehlike arz eden durum, 6 su taşkını, 2 minare yıkılması, 54 sera ve 6 araç hasarı, bir işletmeye ait duvar çökmesi, bir de insan kurtarma olmak üzere toplam 287 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 8 vatandaşımız yaralandı, Derince ve Gebze ilçemizde 2 vatandaşımız çatıdan düşmek suretiyle vefat etmiştir.
Kamu kurumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 okulda çatı, tavan gibi hasar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası çatısı ile İl Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı Cengiz Topel Hava Meydanında faaliyet gösteren hizmet binasının çatısında hasar meydana gelmiştir."
İl genelinde etkili olan fırtınada 21 teknenin battığı, bu teknelerden 8’inin karaya çıkarıldığı, 6 teknenin tam, 7 teknenin ise yarı batık durumda olduğu aktarılan açıklamada, ayrıca 64 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve SEDAŞ tarafından duruma müdahale edildiği aktarıldı.
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