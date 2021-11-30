https://tr.sputniknews.com/20211130/kocaeli-valiligi-siddetli-ruzgar-ve-firtinada-2-kisi-oldu-287-olaya-mudahale-edildi-1051306670.html

Kocaeli'nde şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi

Kocaeli'nde şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi

Kocaeli'nde dün başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla çatıdan düşen 2 kişinin öldüğü, kent genelinde 287 olaya müdahalede bulunulduğu bildirildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T21:29+0300

2021-11-30T21:29+0300

2021-11-30T21:33+0300

türkiye

rüzgar

kocaeli valiliği

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Kocaeli Valiliği, şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yayımladı.Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar kapsamında, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak tedbirlerin zaman kaybetmeden alındığı belirtildi.Kent genelinde en yüksek rüzgar hızının saatte 105.48 kilometre ile Dilovası, en düşük rüzgar hızının ise saatte 52.56 kilometre ile Kandıra ilçesinde ölçüldüğü duyuruldu.Açıklamada, şu bilgiler verildi:İl genelinde etkili olan fırtınada 21 teknenin battığı, bu teknelerden 8’inin karaya çıkarıldığı, 6 teknenin tam, 7 teknenin ise yarı batık durumda olduğu aktarılan açıklamada, ayrıca 64 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve SEDAŞ tarafından duruma müdahale edildiği aktarıldı.

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rüzgar, kocaeli valiliği