https://tr.sputniknews.com/20211130/meteoroloji-firtina-yarin-yurdu-terk-edecek-kar-yagisi-geliyor-1051301541.html

Meteoroloji: Fırtına yarın yurdu terk edecek, kar yağışı geliyor

Meteoroloji: Fırtına yarın yurdu terk edecek, kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde dün ve bugün etkili olan fırtınanın yarın iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam edeceğini, sabah saatlerinde... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T18:15+0300

2021-11-30T18:15+0300

2021-11-30T18:18+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın güneyinde ve Ege'de etkisini sürdüren rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar iç bölgelerde kuvvetli bir şekilde devam edeceğini söyledi.Marmara ve Ege'de dün görülen rüzgarın, bugün özellikle İç Anadolu Bölgesinde 110-120 kilometre/saate ulaştığını belirten Yavuz, yarın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodosun etkili olmasını beklediklerini kaydetti.Yavuz, bugün Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli kum fırtınalarının görüldüğünü ve bu rüzgarın gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, "Yarın özellikle İç Anadolu'da orta şiddette rüzgarın görülmesini, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülmesini bekliyoruz. Buralarda rüzgarın 50 ila 80 kilometre/saat hızla esmesini bekliyoruz. Kuvvetli rüzgar ve fırtına yarın akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk edecek" dedi.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışıÜlkenin iç ve doğu bölgelerinde yağışların sürdüğünü, yarın ve perşembe günü Karadeniz Bölgesinin genelinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Doğu Akdeniz'de süreceğini tahmin ettiklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:Cuma hava sıcaklıkları artacakYavuz, perşembe akşam saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarına yeni bir sistemin geleceğini tahmin ettiklerini aktararak, "Hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren rüzgarın kesilmesi ile birlikte batı ve iç bölgelerde hızlıca düşüyor. Bugün Ankara'da 14 derece olan sıcaklığın çarşamba 5 dereceye düşmesini bekliyoruz. İç bölgelerin tamamında hızlı bir düşüş var. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve iç Ege'de sıfırın altında sıcaklıkları göreceğiz" bilgisini paylaştı.Yavuz, cuma günü batı bölgelerden Orta Akdeniz kaynaklı ılık ve yağışlı bir sistemin geleceğini, güneyli rüzgarlarla perşembe ve cuma günü Marmara, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de lodosun 40 ile 70 kilometre eseceğini söyledi.Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde artacağını belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

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