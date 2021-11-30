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https://tr.sputniknews.com/20211130/motorlu-kuryelere-kalkan-olan-metrobus-soforleri-ustumuze-duseni-yaptik-hediye-beklemiyoruz-1051278982.html
Motorlu kuryelere kalkan olan metrobüs şoförleri: Üstümüze düşeni yaptık, hediye beklemiyoruz
Motorlu kuryelere kalkan olan metrobüs şoförleri: Üstümüze düşeni yaptık, hediye beklemiyoruz
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne kalkan olan otobüs şoförleri... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T10:21+0300
2021-11-30T10:21+0300
yaşam
türkiye
iett
lodos
otobüs
şoför
köprü
motosiklet
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İstanbul'da etkili olan lodos esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine kalkan olan İETT şoförleri Adem Çalışkan ve Osman Yurtseven, dünkü desteklerini ''Seve seve yine olsa yaparız'' diyerek anlattı.OdaTV'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre; Adem Çalışkan 4 yıldır İBB’de metrobüs şoförü olarak çalışıyor. Öncesinde ise, otobüs, dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çalışkan de bir motosiklet tutkunu. Öyle ki İBB bünyesinde bir motor kulübü dahi kurdular. Olayı anlatan Çalışkan, "İlk etapta trafik çok yoğundu oraya doğru arkadan iki tane polis ekibi geldi ve biz yol verdik sağımızdan. Onlar kaza yerine gitti, biz de kaza olduğundan şüphelendik. Öndeki arkadaşım da vardı. Memur benim yanıma geldi, ‘kaptan motor zor durumda, ne yapabiliriz?’ diye sordu. Motorları araçlarımızın arasına aldık ve o şekilde ilerledik" dedi.'Ben de motor kullanıyorum'Şoför Çalışkan, görüntülerinin çekilip haber olduklarını ise olaydan saatler sonra öğrendiklerini söyledi ve “Bu haberlerin çıktığını dahi bilmiyordum. Biraz önce eve geldim, çayımı içerken beni merkezden aradılar teşekkür etmek için. Benim o şekilde haberim oldu. Ben kendim de motor kullanıyorum. Motorcuları karşıya geçirdikten sonra biz durağımıza girdik zaten” ifadelerini kullandı.Osman Yurtsever ise 17 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak görev yapıyor. İlk 6 yılında İETT şoförlüğü yapan Yurtsever, son 11 yıldır da metrobüs direksiyonunda. Evli ve 3 çocuk babası olan Yurtsever, daha önce kamyon ve TIR şoförlüğü yaptığını anlattı.Motosiklet kullanmaktan çok korktuğundan söz eden Yurtsever ise, bugün Türkiye’nin gündemine düşen olayı şöyle anlattı:'Hediye beklemiyoruz'Şoför Yurtsever de olayı meslektaşı Çalışan gibi saatler sonra öğrendiğini anlattı ve “Biz üstümüze düşeni yaptık. Hediye falan beklemiyoruz. Bu lodoslar, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece biz yolda mahsur kalan herkese yardımcı oluruz. Bunlar bizim insanlık görevimiz. Ayrıca temsil ettiğimiz bir kurum var, ekmeğini yediğimiz bir kurum var. Bu değerler bizim için çok önemli. Önce insan” ifadelerini kullandı.
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türkiye, iett, lodos, otobüs, şoför, köprü, motosiklet

Motorlu kuryelere kalkan olan metrobüs şoförleri: Üstümüze düşeni yaptık, hediye beklemiyoruz

10:21 30.11.2021
© DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© DHA
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne kalkan olan otobüs şoförleri "Biz üstümüze düşeni yaptık. Hediye falan beklemiyoruz” dedi.
İstanbul'da etkili olan lodos esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine kalkan olan İETT şoförleri Adem Çalışkan ve Osman Yurtseven, dünkü desteklerini ''Seve seve yine olsa yaparız'' diyerek anlattı.
OdaTV'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre; Adem Çalışkan 4 yıldır İBB’de metrobüs şoförü olarak çalışıyor. Öncesinde ise, otobüs, dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çalışkan de bir motosiklet tutkunu. Öyle ki İBB bünyesinde bir motor kulübü dahi kurdular. Olayı anlatan Çalışkan, "İlk etapta trafik çok yoğundu oraya doğru arkadan iki tane polis ekibi geldi ve biz yol verdik sağımızdan. Onlar kaza yerine gitti, biz de kaza olduğundan şüphelendik. Öndeki arkadaşım da vardı. Memur benim yanıma geldi, ‘kaptan motor zor durumda, ne yapabiliriz?’ diye sordu. Motorları araçlarımızın arasına aldık ve o şekilde ilerledik" dedi.

'Ben de motor kullanıyorum'

Şoför Çalışkan, görüntülerinin çekilip haber olduklarını ise olaydan saatler sonra öğrendiklerini söyledi ve Bu haberlerin çıktığını dahi bilmiyordum. Biraz önce eve geldim, çayımı içerken beni merkezden aradılar teşekkür etmek için. Benim o şekilde haberim oldu. Ben kendim de motor kullanıyorum. Motorcuları karşıya geçirdikten sonra biz durağımıza girdik zaten ifadelerini kullandı.
Osman Yurtsever ise 17 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak görev yapıyor. İlk 6 yılında İETT şoförlüğü yapan Yurtsever, son 11 yıldır da metrobüs direksiyonunda. Evli ve 3 çocuk babası olan Yurtsever, daha önce kamyon ve TIR şoförlüğü yaptığını anlattı.
Motosiklet kullanmaktan çok korktuğundan söz eden Yurtsever ise, bugün Türkiye’nin gündemine düşen olayı şöyle anlattı:
“Ben önden giden araçtım. Memur arkadaşlar durdurdu ve motorlar zor durumda, yardımcı olur musunuz dedi. Ben de tabi ki seve seve, ne gerekiyorsa yaparız dedim. Ben de bekledim, diğer araç gelince de beraber motorları aramıza aldık. Yavaş bir şekilde motorcu arkadaşlara köprüyü geçirdik.”

'Hediye beklemiyoruz'

Şoför Yurtsever de olayı meslektaşı Çalışan gibi saatler sonra öğrendiğini anlattı ve Biz üstümüze düşeni yaptık. Hediye falan beklemiyoruz. Bu lodoslar, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece biz yolda mahsur kalan herkese yardımcı oluruz. Bunlar bizim insanlık görevimiz. Ayrıca temsil ettiğimiz bir kurum var, ekmeğini yediğimiz bir kurum var. Bu değerler bizim için çok önemli. Önce insan” ifadelerini kullandı.
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