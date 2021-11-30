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https://tr.sputniknews.com/20211130/muglada-uluslararasi-suc-orgutune-yapilan-operasyonda-27-tutuklama-1051275070.html
Muğla’da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 tutuklama
Muğla’da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 tutuklama
Jandarma Genel Komutanlığı ile Tayvan kolluk kuvvetleri işbirliğinde Antalya'dan sonra Muğla'da düzenlenen operasyonda 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T05:38+0300
2021-11-30T05:39+0300
türkiye
antalya
muğla
operasyon
tayvan
tutuklama
insan ticareti
dolandırıcılık
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Jandarma Genel Komutanlığı, Tayvan kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak Muğla ve Antalya’da ‘İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık’ yaptığı belirlenen şebekenin üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmada daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ gibi ülkelerde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya’da da organizasyon oluşturduğu tespit edildi. 26 Nisan’da yapılan operasyonda 2’si Türk, 1’i Tayvan uyruklu insan taciri yakalanırken, 33 insan ticareti mağduru kurtarıldı.Uluslararası suç şebekesinin Muğla’da faaliyete devam ettiği bilgisini alan Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli çalışma başlattı.Tayvan makamlarının teknik desteğiyle Muğla’da 25 Kasım’da şüphelilere yönelik operasyonun başlatıldı. Ekiplerce belirlenen adreslere baskın yapılırken, 4’ü Çin, 1’i Tayvan uyruklu 5 kadın ile 21’i Tayvan uyruklu 1’i Malezya uyruklu 22 erkek olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda telefon, tablet, hazırkart, bilgisayar ve 120 bin TL nakit para ile 10 bin dolar ele geçirildi.Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211104/gri-pasaportla-almanyaya-insan-kacakciligi-davasi-basliyor-1050488069.html
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antalya, muğla, operasyon, tayvan, tutuklama, insan ticareti, dolandırıcılık

Muğla’da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 tutuklama

05:38 30.11.2021 (güncellendi: 05:39 30.11.2021)
© AAgözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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Jandarma Genel Komutanlığı ile Tayvan kolluk kuvvetleri işbirliğinde Antalya'dan sonra Muğla'da düzenlenen operasyonda 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' yapan şebeke çökertildi. Muğla'da gözaltına alınan 5'i kadın 22'si erkek yabancı uyruklu 27 kişi işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Tayvan kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak Muğla ve Antalya’da ‘İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık’ yaptığı belirlenen şebekenin üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ gibi ülkelerde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya’da da organizasyon oluşturduğu tespit edildi. 26 Nisan’da yapılan operasyonda 2’si Türk, 1’i Tayvan uyruklu insan taciri yakalanırken, 33 insan ticareti mağduru kurtarıldı.
Uluslararası suç şebekesinin Muğla’da faaliyete devam ettiği bilgisini alan Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli çalışma başlattı.
Tayvan makamlarının teknik desteğiyle Muğla’da 25 Kasım’da şüphelilere yönelik operasyonun başlatıldı. Ekiplerce belirlenen adreslere baskın yapılırken, 4’ü Çin, 1’i Tayvan uyruklu 5 kadın ile 21’i Tayvan uyruklu 1’i Malezya uyruklu 22 erkek olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda telefon, tablet, hazırkart, bilgisayar ve 120 bin TL nakit para ile 10 bin dolar ele geçirildi.
Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Almanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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