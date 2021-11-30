https://tr.sputniknews.com/20211130/muglada-uluslararasi-suc-orgutune-yapilan-operasyonda-27-tutuklama-1051275070.html

Muğla’da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 tutuklama

Muğla’da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı ile Tayvan kolluk kuvvetleri işbirliğinde Antalya'dan sonra Muğla'da düzenlenen operasyonda 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T05:38+0300

2021-11-30T05:38+0300

2021-11-30T05:39+0300

türkiye

antalya

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operasyon

tayvan

tutuklama

insan ticareti

dolandırıcılık

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Jandarma Genel Komutanlığı, Tayvan kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak Muğla ve Antalya’da ‘İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık’ yaptığı belirlenen şebekenin üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmada daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ gibi ülkelerde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya’da da organizasyon oluşturduğu tespit edildi. 26 Nisan’da yapılan operasyonda 2’si Türk, 1’i Tayvan uyruklu insan taciri yakalanırken, 33 insan ticareti mağduru kurtarıldı.Uluslararası suç şebekesinin Muğla’da faaliyete devam ettiği bilgisini alan Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli çalışma başlattı.Tayvan makamlarının teknik desteğiyle Muğla’da 25 Kasım’da şüphelilere yönelik operasyonun başlatıldı. Ekiplerce belirlenen adreslere baskın yapılırken, 4’ü Çin, 1’i Tayvan uyruklu 5 kadın ile 21’i Tayvan uyruklu 1’i Malezya uyruklu 22 erkek olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda telefon, tablet, hazırkart, bilgisayar ve 120 bin TL nakit para ile 10 bin dolar ele geçirildi.Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20211104/gri-pasaportla-almanyaya-insan-kacakciligi-davasi-basliyor-1050488069.html

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antalya, muğla, operasyon, tayvan, tutuklama, insan ticareti, dolandırıcılık