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Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılma ihtimali düşük
Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılma ihtimali düşük
Kovid-19 aşısı olmayan tenisçilerin katılamayacağı 2022 Avustralya Açık'ta, tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic yer almayabilir. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T00:24+0300
2021-11-30T00:24+0300
koronavirüs
novak djokovic
tenis
avustralya açık
turnuva
koronavirüs aşısı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan tenisçilerin katılamayacağı 2022 Avustralya Açık'ta, tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic yer almayabilir.Sırbistan televizyon kanalı Prva'ya konuşan Novak Djokovic'in babası Srdjan, gelecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yaşanan Kovid-19 aşısı kısıtlamasını eleştirdi.Sırp tenisçinin aşı olup olmadığına ilişkin kamuoyuna duyuru yapmak zorunda kalmaması gerektiğini savunan Srdjan Djokovic, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.Avustralya Açık'taki aşı zorunluluğunu 'şantaj' olarak nitelendiren Srdjan, "Oğlumun kendine uyanı tercih etme hakkı var. Novak, bu şartlar altında, büyük ihtimalle Avustralya Açık'a katılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, Roger Federer, Rafael Nadal ve Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal, turnuvaya katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacağını açıklamıştı.Kariyerindeki grand slam şampiyonluklarının neredeyse yarısını (9 kez) Avustralya Açık'ta elde eden Djokovic, İtalya'nın Torino kentinde katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Melbourne'deki turnuvada yer alıp almayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211118/avustralyada-raket-sallamak-icin-asi-sartina-direnen-djokovic-secme-ozgurlugu-her-seyden-onemli-1050930961.html
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novak djokovic, tenis, avustralya açık, turnuva, koronavirüs aşısı

Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılma ihtimali düşük

00:24 30.11.2021
© REUTERS / Asanka Brendon RatnayakeNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake
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Kovid-19 aşısı olmayan tenisçilerin katılamayacağı 2022 Avustralya Açık'ta, tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic yer almayabilir.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan tenisçilerin katılamayacağı 2022 Avustralya Açık'ta, tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic yer almayabilir.
Sırbistan televizyon kanalı Prva'ya konuşan Novak Djokovic'in babası Srdjan, gelecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yaşanan Kovid-19 aşısı kısıtlamasını eleştirdi.
Sırp tenisçinin aşı olup olmadığına ilişkin kamuoyuna duyuru yapmak zorunda kalmaması gerektiğini savunan Srdjan Djokovic, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.
Avustralya Açık'taki aşı zorunluluğunu 'şantaj' olarak nitelendiren Srdjan, "Oğlumun kendine uyanı tercih etme hakkı var. Novak, bu şartlar altında, büyük ihtimalle Avustralya Açık'a katılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.
En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, Roger Federer, Rafael Nadal ve Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal, turnuvaya katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacağını açıklamıştı.
Kariyerindeki grand slam şampiyonluklarının neredeyse yarısını (9 kez) Avustralya Açık'ta elde eden Djokovic, İtalya'nın Torino kentinde katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Melbourne'deki turnuvada yer alıp almayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli
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