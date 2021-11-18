https://tr.sputniknews.com/20211118/avustralyada-raket-sallamak-icin-asi-sartina-direnen-djokovic-secme-ozgurlugu-her-seyden-onemli-1050930961.html

Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli

Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli

Avustralya Açık'ta şampiyon unvanını savunabilmesi için aşı olduğunu kanıtlama mecburiyetiyle karşı karşıya kalan Djokovic, "Ne yapmak istediğine karar verme... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:43+0300

2021-11-18T15:43+0300

2021-11-18T15:54+0300

koronavirüs

novak djokovic

nick kyrgios

avustralya açık tenis turnuvası

tenis

profesyonel tenisçiler birliği (atp)

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Kovid pandemisinde aşı olup olmamanın bir tercih meselesi olduğu ve seçme özgürlüğünün korunması gerektiğini savunan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Turnuvaya evsahipliği yapan Avustralya'nın Victoria eyaletinin yönetimi, aşısız tenişçilerin katılımına yasak getirirken, Djokovic aşı statüsünü açıklamamakta direnerek Melbourne Park'taki 2019, 2020, 2021 şampiyonu unvanını savunup savunmayacağını meçhule bıraktı.Tenisin asi ismi Nick Kyrgios, bu hafta kendi podcast yayınında, 'çift doz aşı olduğunu, ama kimsenin, hele de sporcuların aşı olmaya zorlanmaması gerektiğini, zorlamayı yanlış bulduğunu' dile getirdi. Geçmişte kendisi hakkında çok atıp tutmuş Kyrgios'un aşı tavrıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Djokovic, "Son yıllarda bana yönelttikleri göz önüne alındığında, bu sözleri beklenmedik oldu. Ama bu sefer, tercih özgürlüğünün, ben ya da başka biri olsun, herkes için gerekli olduğu konusunda onunla aynı fikirdeyim" dedi.Sezon sonu ATP finallerinde yarıştığı Torino'da konuşan Sırp tenisçi, "Hayatta aşı ya da başka bir şey fark etmez. Ne yapmak istediğine karar verme, seçme özgürlüğüne sahip olmalısın. Bu durumda sözkonusu olan, vücudunuza ne girmesini istediğinizdir" vurgusunu yaptı. Pandeminin başından beri Avustralya'da en uzun süre kapanmada kalan şehir Melbourne olurken, Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, 'aşısız atletlerin ülkeye girmesi izin verilmesi için herhangi bir başvuruda bulunmayacağını' belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211019/avustralya-acika-asi-yaptirmayan-tenisciler-katilamayacak-novak-djokovicin-katilimi-risk-altinda-1049970414.html

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novak djokovic, nick kyrgios, avustralya açık tenis turnuvası, tenis, profesyonel tenisçiler birliği (atp)