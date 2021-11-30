Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/pakistanda-sis-nedeniyle-30-arac-birbirine-girdi-20-yarali-1051304414.html
Pakistan’da sis nedeniyle 30 araç birbirine girdi: 20 yaralı
Pakistan’da sis nedeniyle 30 araç birbirine girdi: 20 yaralı
Pakistan’da sis nedeniyle otoyolda yaşanan zincirleme kazada en az 30 araç birbirine girdi. Olayda yaralanan 20 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T19:38+0300
2021-11-30T19:38+0300
2021-11-30T19:38+0300
dünya
pakistan
hastane
otoyol
kaza
sis
zincirleme kaza
türk hastane infeksiyonları ve kontrolü derneği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051304388_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2192194812f0da1740a07cc0aa00a950.jpg
Pakistan’da etkili olan sisli hava zincirleme kazaya neden oldu. Ülkenin Sheikhupura kenti yakınlarında M2 otoyolunda en az 30 araç birbirine girdi. Olayda yaralanan 20 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazanın ardından, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051304388_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_940004447b580b9939af0ebd800d02d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, hastane, otoyol, kaza, sis, zincirleme kaza, türk hastane infeksiyonları ve kontrolü derneği
Pakistan’da sis nedeniyle 30 araç birbirine girdi: 20 yaralı
Pakistan’da sis nedeniyle otoyolda yaşanan zincirleme kazada en az 30 araç birbirine girdi. Olayda yaralanan 20 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Pakistan’da etkili olan sisli hava zincirleme kazaya neden oldu. Ülkenin Sheikhupura kenti yakınlarında M2 otoyolunda en az 30 araç birbirine girdi.
Olayda yaralanan 20 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazanın ardından, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.