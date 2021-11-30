https://tr.sputniknews.com/20211130/ugur-sahinden-omicron-varyanti-uyarisi-digerlerine-gore-daha-hizli-yayilabilir-1051303670.html

Uğur Şahin'den Omicron varyantı uyarısı: 'Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir'

Uğur Şahin'den Omicron varyantı uyarısı: 'Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir'

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili olarak, "Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir" uyarısında bulundu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T19:15+0300

2021-11-30T19:15+0300

2021-11-30T19:15+0300

koronavirüs

açıklama

uyarı

kovid-19

biontech

türkiye’de kovid-19 salgını

uğur şahin

varyant

özlem türeci

delta varyantı

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Prof Dr. Uğur Şahin, Omicron’a ilişkin Wall Street Journal'a (WSJ) konuştu.Şahin, yeni varyantla ilgili "Bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek" dedi. BionTech CEO'su, aşıların önemine vurgu yaparak, "Aşılar, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/prof-dr-oguzturk-omicron-en-fazla-mutasyonun-oldugu-varyant-1051298867.html

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