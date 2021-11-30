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Uğur Şahin'den Omicron varyantı uyarısı: 'Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir'
Uğur Şahin'den Omicron varyantı uyarısı: 'Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir'
BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili olarak, "Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir" uyarısında bulundu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T19:15+0300
2021-11-30T19:15+0300
koronavirüs
açıklama
uyarı
kovid-19
biontech
türkiye’de kovid-19 salgını
uğur şahin
varyant
özlem türeci
delta varyantı
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Prof Dr. Uğur Şahin, Omicron’a ilişkin Wall Street Journal'a (WSJ) konuştu.Şahin, yeni varyantla ilgili "Bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek" dedi. BionTech CEO'su, aşıların önemine vurgu yaparak, "Aşılar, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
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açıklama, uyarı, kovid-19, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, uğur şahin, varyant, özlem türeci, delta varyantı , omicron

Uğur Şahin'den Omicron varyantı uyarısı: 'Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir'

19:15 30.11.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKAUğur Şahin
Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKA
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BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili olarak, "Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir" uyarısında bulundu.
Prof Dr. Uğur Şahin, Omicron’a ilişkin Wall Street Journal'a (WSJ) konuştu.
Şahin, yeni varyantla ilgili "Bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek" dedi.
BionTech CEO'su, aşıların önemine vurgu yaparak, "Aşılar, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
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