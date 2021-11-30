https://tr.sputniknews.com/20211130/wsj-microsoft-ceosu-satya-nadella-sirketteki-hisselerinin-yarisini-satti-1051290056.html
WSJ: Microsoft CEO'su Nadella şirketteki hisselerinin yarısını sattı
WSJ: Microsoft CEO'su Nadella şirketteki hisselerinin yarısını sattı
Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketteki hisselerinin yarısını sattı. Nadella'nın kararında, 2022'de yürürlüğe girmesi planlanan ve 250 bin doların... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T14:27+0300
2021-11-30T14:27+0300
2021-11-30T14:41+0300
ekonomi
microsoft
washington
satya nadella
kar
ceo
vergi
karar
kanun
satış
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Wall Street Journal'ın haberine göre, bir Microsoft sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Satya, kişisel finansal planlama ve belirli değişikliklerden ötürü Microsoft hisselerinin yaklaşık 840 bin dolarlık kısmını sattı" ifadeleri yer aldı.Nadella'nın bu işlemden 285 milyon dolardan fazla gelir sağladığı tahmin ediliyor.Analistler, hisseleri satma kararının, Washington eyaletinin 2022'nin başında başlayan uzun vadeli sermaye kazançları için yılda 250 bin doları aşan gelirlere yüzde 7'lik bir vergi uygulama yönündeki hamlesinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.Microsoft, Nadella'nın CEO olarak atanmasından bu yana yaklaşık yüzde 780 artış göstererek şu anda 2.53 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.Şirket, 1975 yılında ABD'de Bill Gates ve Paul Allen tarafından bilgisayar yazılımı, elektronik, kişisel bilgisayarlar üreterek ve ilgili hizmetler sağlayarak kuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20211107/elon-musk-tesla-hisselerimin-yuzde-10unu-satmali-miyim-1050555499.html
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microsoft, washington, satya nadella, kar, ceo, vergi, karar, kanun, satış, hisse
WSJ: Microsoft CEO'su Nadella şirketteki hisselerinin yarısını sattı
14:27 30.11.2021 (güncellendi: 14:41 30.11.2021)
Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketteki hisselerinin yarısını sattı. Nadella'nın kararında, 2022'de yürürlüğe girmesi planlanan ve 250 bin doların üzerindeki uzun vadeli sermaye kazançlarına yüzde 7 vergi getiren Washington eyalet yasasının etkili olduğu düşünülüyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre, bir Microsoft sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Satya, kişisel finansal planlama ve belirli değişikliklerden ötürü Microsoft hisselerinin yaklaşık 840 bin dolarlık kısmını sattı" ifadeleri yer aldı.
Nadella'nın bu işlemden 285 milyon dolardan fazla gelir sağladığı tahmin ediliyor.
Analistler, hisseleri satma kararının, Washington eyaletinin 2022'nin başında başlayan uzun vadeli sermaye kazançları için yılda 250 bin doları aşan gelirlere yüzde 7'lik bir vergi uygulama yönündeki hamlesinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.
Microsoft, Nadella'nın CEO olarak atanmasından bu yana yaklaşık yüzde 780 artış göstererek şu anda 2.53 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Şirket, 1975 yılında ABD'de Bill Gates ve Paul Allen tarafından bilgisayar yazılımı, elektronik, kişisel bilgisayarlar üreterek ve ilgili hizmetler sağlayarak kuruldu.