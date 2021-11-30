https://tr.sputniknews.com/20211130/wsj-microsoft-ceosu-satya-nadella-sirketteki-hisselerinin-yarisini-satti-1051290056.html

WSJ: Microsoft CEO'su Nadella şirketteki hisselerinin yarısını sattı

WSJ: Microsoft CEO'su Nadella şirketteki hisselerinin yarısını sattı

Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketteki hisselerinin yarısını sattı. Nadella'nın kararında, 2022'de yürürlüğe girmesi planlanan ve 250 bin doların... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T14:27+0300

2021-11-30T14:27+0300

2021-11-30T14:41+0300

ekonomi

microsoft

washington

satya nadella

kar

ceo

vergi

karar

kanun

satış

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Wall Street Journal'ın haberine göre, bir Microsoft sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Satya, kişisel finansal planlama ve belirli değişikliklerden ötürü Microsoft hisselerinin yaklaşık 840 bin dolarlık kısmını sattı" ifadeleri yer aldı.Nadella'nın bu işlemden 285 milyon dolardan fazla gelir sağladığı tahmin ediliyor.Analistler, hisseleri satma kararının, Washington eyaletinin 2022'nin başında başlayan uzun vadeli sermaye kazançları için yılda 250 bin doları aşan gelirlere yüzde 7'lik bir vergi uygulama yönündeki hamlesinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.Microsoft, Nadella'nın CEO olarak atanmasından bu yana yaklaşık yüzde 780 artış göstererek şu anda 2.53 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.Şirket, 1975 yılında ABD'de Bill Gates ve Paul Allen tarafından bilgisayar yazılımı, elektronik, kişisel bilgisayarlar üreterek ve ilgili hizmetler sağlayarak kuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20211107/elon-musk-tesla-hisselerimin-yuzde-10unu-satmali-miyim-1050555499.html

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