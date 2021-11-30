https://tr.sputniknews.com/20211130/zelenskiy-parlamentodan-yabanci-askerlerin-ukraynaya-girisine-izin-verilmesini-istedi-1051273942.html

Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi

Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı askeri birliklerin, uluslararası tatbikatlara katılmak üzere 2022’de ülkeye girişine izin verilmesine... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T03:21+0300

2021-11-30T03:21+0300

2021-11-30T03:21+0300

dünya

ukrayna

yüksek rada

yabancı asker

yasa tasarısı

vladimir zelenskiy

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Rada’dan yapılan açıklamaya göre tasarı, ‘Ukrayna Devlet Başkanının, 2022’de diğer ülkelerden ordu birimlerinin çok uluslu tatbikatlara katılmak üzere ülke topraklarına girişine izin verilmesine ilişkin kararının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı’ adını taşıyor.Ukrayna yasalarına göre ülkede, yasalarca öngörülmeyen tüm askeri oluşumların faaliyeti yasak. Ülkede ayrıca, yabancı askeri üslerin yerleştirilmesi de yasak, bu yüzden yabancı askerler ülkeye ancak Devlet Başkanının Rada’ya sunduğu özel tasarılarla girebiliyor.Ukrayna’da 2021’deki uluslararası askeri tatbikatlara yabancı askerlerin katılabilmesi için 2020’de özel izin çıkarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/zelenskiy-ukraynada-darbe-olacagi-iddialarina-inanmiyorum-1051181324.html

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ukrayna, yüksek rada, yabancı asker, yasa tasarısı, vladimir zelenskiy