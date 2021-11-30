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https://tr.sputniknews.com/20211130/zelenskiy-parlamentodan-yabanci-askerlerin-ukraynaya-girisine-izin-verilmesini-istedi-1051273942.html
Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi
Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı askeri birliklerin, uluslararası tatbikatlara katılmak üzere 2022’de ülkeye girişine izin verilmesine... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T03:21+0300
2021-11-30T03:21+0300
dünya
ukrayna
yüksek rada
yabancı asker
yasa tasarısı
vladimir zelenskiy
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Rada’dan yapılan açıklamaya göre tasarı, ‘Ukrayna Devlet Başkanının, 2022’de diğer ülkelerden ordu birimlerinin çok uluslu tatbikatlara katılmak üzere ülke topraklarına girişine izin verilmesine ilişkin kararının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı’ adını taşıyor.Ukrayna yasalarına göre ülkede, yasalarca öngörülmeyen tüm askeri oluşumların faaliyeti yasak. Ülkede ayrıca, yabancı askeri üslerin yerleştirilmesi de yasak, bu yüzden yabancı askerler ülkeye ancak Devlet Başkanının Rada’ya sunduğu özel tasarılarla girebiliyor.Ukrayna’da 2021’deki uluslararası askeri tatbikatlara yabancı askerlerin katılabilmesi için 2020’de özel izin çıkarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/zelenskiy-ukraynada-darbe-olacagi-iddialarina-inanmiyorum-1051181324.html
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ukrayna, yüksek rada, yabancı asker, yasa tasarısı, vladimir zelenskiy

Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi

03:21 30.11.2021
© REUTERS / Andy BuchananUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Andy Buchanan
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı askeri birliklerin, uluslararası tatbikatlara katılmak üzere 2022’de ülkeye girişine izin verilmesine ilişkin yasa tasarısını ülkenin parlamentosu Yüksek Rada’ya sundu.
Rada’dan yapılan açıklamaya göre tasarı, ‘Ukrayna Devlet Başkanının, 2022’de diğer ülkelerden ordu birimlerinin çok uluslu tatbikatlara katılmak üzere ülke topraklarına girişine izin verilmesine ilişkin kararının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı’ adını taşıyor.
Ukrayna yasalarına göre ülkede, yasalarca öngörülmeyen tüm askeri oluşumların faaliyeti yasak. Ülkede ayrıca, yabancı askeri üslerin yerleştirilmesi de yasak, bu yüzden yabancı askerler ülkeye ancak Devlet Başkanının Rada’ya sunduğu özel tasarılarla girebiliyor.
Ukrayna’da 2021’deki uluslararası askeri tatbikatlara yabancı askerlerin katılabilmesi için 2020’de özel izin çıkarılmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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