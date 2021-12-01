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Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın all star oyuncusu LeBron James, koronavirüse yakalandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:00+0300
2021-12-01T12:00+0300
koronavirüs
lebron james
koronavirüs
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NBA'de bu gece oynanan Sacramento Kings maçı öncesinde girdiği rutin koronavirüs testi pozitif çıkan James, protokoller gereği kadroya alınmadı.Yıldız oyuncu, 24 saat içinde iki testi negatif çıkmaması halinde en az 10 gün takımdan ayrı karantinada kalacak.LeBron James, bu sezon 23 maçın 12'sinde takımdaki yerini alamadı. 10 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen James, birer mücadelede de cezası ve koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadı.36 yaşındaki oyuncu, normal sezon başladığından bu yana sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulandığı 17. basketbolcu oldu.Testinin pozitif çıkmasının ardından özel uçakla Los Angeles'a dönen LeBron James'le konuşan takım arkadaşı Anthony Davis, James'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini basınla paylaştı.LeBron James, eylül ayında düzenlenen basın gününde, koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı.
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lebron james, koronavirüs

Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı

12:00 01.12.2021
© REUTERS / Raj MehtaLeBron James
LeBron James - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Raj Mehta
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın all star oyuncusu LeBron James, koronavirüse yakalandı.
NBA'de bu gece oynanan Sacramento Kings maçı öncesinde girdiği rutin koronavirüs testi pozitif çıkan James, protokoller gereği kadroya alınmadı.
Yıldız oyuncu, 24 saat içinde iki testi negatif çıkmaması halinde en az 10 gün takımdan ayrı karantinada kalacak.
LeBron James, bu sezon 23 maçın 12'sinde takımdaki yerini alamadı. 10 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen James, birer mücadelede de cezası ve koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadı.
36 yaşındaki oyuncu, normal sezon başladığından bu yana sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulandığı 17. basketbolcu oldu.
Testinin pozitif çıkmasının ardından özel uçakla Los Angeles'a dönen LeBron James'le konuşan takım arkadaşı Anthony Davis, James'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini basınla paylaştı.
LeBron James, eylül ayında düzenlenen basın gününde, koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı.
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