https://tr.sputniknews.com/20211201/brezilyada-ilk-kez-kovid-19un-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051312787.html

Brezilya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Brezilya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiği açıklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T02:11+0300

2021-12-01T02:11+0300

2021-12-01T02:11+0300

koronavirüs

brezilya

sao paulo

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051312760_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d02297602a0f45f2b1dff1117630bfc2.jpg

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı'ndan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, Albert Einstein Laboratuvarı'nın yaptığı ilk gen dizimi test sonuçlarına göre Sao Paulo eyaletinde 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.Açıklamada, Omicron varyantının görüldüğü kişilerden alınan örneklerin, teyit edici gen dizimi testi yapılması için Adolfo Lutz Enstitüsü'ne gönderileceği belirtildi.Omicron varyantının görüldüğü kişinin, 23 Kasım'da Güney Afrika'dan Sao Paulo'ya negatif PCR testi ile geldiği ve 25 Kasım'da eşiyle birlikte Güney Afrika'ya dönmek için yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı aktarıldı.Böylece, Latin Amerika ülkelerinde Omicron varyantının görüldüğü ilk ülke Brezilya oldu.Dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya, Omicron varyantının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho ve Esvatini ile uçuşları durdurma kararı almıştı.Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede, 614 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 22 milyonu aşkın kişide görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211130/ugur-sahinden-omicron-varyanti-uyarisi-digerlerine-gore-daha-hizli-yayilabilir-1051303670.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brezilya, sao paulo, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron