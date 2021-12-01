https://tr.sputniknews.com/20211201/brezilyada-ilk-kez-kovid-19un-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051312787.html
Brezilya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Brezilya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiği açıklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T02:11+0300
2021-12-01T02:11+0300
2021-12-01T02:11+0300
koronavirüs
brezilya
sao paulo
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı'ndan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, Albert Einstein Laboratuvarı'nın yaptığı ilk gen dizimi test sonuçlarına göre Sao Paulo eyaletinde 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.Açıklamada, Omicron varyantının görüldüğü kişilerden alınan örneklerin, teyit edici gen dizimi testi yapılması için Adolfo Lutz Enstitüsü'ne gönderileceği belirtildi.Omicron varyantının görüldüğü kişinin, 23 Kasım'da Güney Afrika'dan Sao Paulo'ya negatif PCR testi ile geldiği ve 25 Kasım'da eşiyle birlikte Güney Afrika'ya dönmek için yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı aktarıldı.Böylece, Latin Amerika ülkelerinde Omicron varyantının görüldüğü ilk ülke Brezilya oldu.Dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya, Omicron varyantının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho ve Esvatini ile uçuşları durdurma kararı almıştı.Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede, 614 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 22 milyonu aşkın kişide görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211130/ugur-sahinden-omicron-varyanti-uyarisi-digerlerine-gore-daha-hizli-yayilabilir-1051303670.html
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brezilya, sao paulo, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron
Brezilya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiği açıklandı.
Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı'ndan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, Albert Einstein Laboratuvarı'nın yaptığı ilk gen dizimi test sonuçlarına göre Sao Paulo eyaletinde 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Omicron varyantının görüldüğü kişilerden alınan örneklerin, teyit edici gen dizimi testi yapılması için Adolfo Lutz Enstitüsü'ne gönderileceği belirtildi.
Omicron varyantının görüldüğü kişinin, 23 Kasım'da Güney Afrika'dan Sao Paulo'ya negatif PCR testi ile geldiği ve 25 Kasım'da eşiyle birlikte Güney Afrika'ya dönmek için yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı aktarıldı.
Böylece, Latin Amerika ülkelerinde Omicron varyantının görüldüğü ilk ülke Brezilya oldu.
Dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya, Omicron varyantının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho ve Esvatini ile uçuşları durdurma kararı almıştı.
Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede, 614 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 22 milyonu aşkın kişide görüldü.