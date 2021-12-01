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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T19:55+0300
2021-12-01T19:55+0300
2021-12-01T19:57+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü
19:55 01.12.2021 (güncellendi: 19:57 01.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.