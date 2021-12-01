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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü

19:55 01.12.2021 (güncellendi: 19:57 01.12.2021)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
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