https://tr.sputniknews.com/20211201/esit-temsiliyet-kanunu-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1051317318.html

'Eşit temsiliyet' kanunu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

'Eşit temsiliyet' kanunu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP, kadınların siyasette eşit temsil edilmesi için geçen mart ayında verdiği yasa teklifini Genel Kurul gündemine taşıdı. Öneri, AK Parti ve MHP oylarıyla... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T09:20+0300

2021-12-01T09:20+0300

2021-12-01T09:20+0300

politika

chp

kadın erkek eşitliği

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu ve grubun tüm milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Genel Başkanlığı’na verilen Siyasi Partiler Kanun teklifi AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla reddedildi.CHP’nin 8 Mart’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis’te eşit temsiliyet talebiyle oluşturulan kanun teklifini, siyasete ‘Eşit Temsil’ ve ‘Fermuar Sistemi’ getirmeyi hedefliyordu.Kanun teklifinin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Kanun teklifimiz AKP+MHP oyları ile reddedildi! Kimler kadınlardan yanaymş gördük Siyasette ‘Eşit Temsiliyet' için, %50 cinsiyet kotası + fermuar sistemi için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.Tartışma çıktıCHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, teklifi savunarak şu ifadeleri kullandı:"5 Aralık’a günler kala karşımızda büyük bir sorumluluk ve tarihi bir fırsat var. Bir toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Vereceğiniz yanıt şu: Kadınların siyasette de temsilin yarısını oluşturmasına ‘evet’ mi diyeceksiniz yoksa ‘hayır’ mı diyeceksiniz? Kadınların ve erkeklerin seçim listelerinde yüzde 50 temsilini önerdiğimiz bu teklifin kendisi bizim yanıtımızı ortaya koyuyor. Kadınların seçilebilmelerini güvence altına alacak sıralamalarla listelerde yer bulmasına ‘evet’ mi diyeceksiniz ‘hayır’ mı diyeceksiniz? Fermuar yöntemini getiren teklifimizin yanıtı açık. Kadınların siyasette eşit temsil hakkının hukuken güvence altına alınmasına, hukuka, yasalara ‘evet’ mi diyeceksiniz ‘hayır’ mı? Yüksek Seçim Kurulu’nun listelerin yüzde 50 kota ve fermuar yöntemine uygunluğunu denetlemesine, uygun değilse listeleri reddetmesine ‘evet’ mi diyeceksiniz, ‘hayır’ mı diyeceksiniz?"CHP’li milletvekillerinin çektiği videolara tartışmanın sesleri yansıdı.'CHP niye uygulamıyor?'Sözcü'nün haberine göre, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP’nin hazırladığı teklifi eleştirerek, “Çok samimiyetsiz bir teklif. CHP niye uygulamıyor? Bir kadın grup başkanvekiliniz bile yok” dedi.Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da CHP’den verilen teklifin altında en az bir kadın grup başkanvekilinin imzası olması gerektiğini savunarak şöyle dedi:"19 yıldır Parlamentodayım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden bugüne kadar gelen grup başkan vekilleri içerisinde bir kadın grup başkanvekili görev aldı, ona da tahammül edemediniz, partinizden ihraç ettiniz. Hani o kadınlarımızın isteyerek taktıkları başörtüsüne ‘bez parçası’ dediğiniz dönemde, onların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunmasına tahammül edemediniz. Hani kadın eşitliği, nerede kadın eşitliği? "CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Elitaş’ın sözlerine tepki göstererek, “Niye korkuyorsunuz kadınlardan, niye korkuyorsunuz?” dedi. CHP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü de Elitaş’a, “Siz kadın mısınız ki konuşuyorsunuz kadınlar adına?” diye tepki gösterdi. HDP’li kadın milletvekilleri de oturdukları yerden Elitaş’a, “Niye bir kadın vekili konuşturmuyorsunuz?” dedi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Elitaş’ın, açıklamasına cevaben, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i hatırlatarak, “Sen bir grup başkanvekilini o görevden aldırıp yerine oturdun. Bu ayıp da sana yeter” diye aktardı.“ONLARI RENCİDE ETMEYİN”Elitaş, “Biz, 2023 seçimlerinde yüzde 60 kadın milletvekili koyacağız; hatta fermuar sistemi değil, bunları en önlere yerleştireceğiz” dedi.Elitaş, bugün CHP’li kadın milletvekillerinin ön sıralara oturduğunu söyleyerek, “Kadınları, hanımefendileri bugünün anlam ve önemine binaen orada oturtarak onları rencide etmeyin” diye konuştu.CHP’li Engin Altay yeniden söz alarak, “Evet, bizim bir kadın grup başkanvekilimiz yok, bundan da üzülüyoruz. Bugün özel bir gün, farkındalık olsun diye kadın milletvekillerimiz önde oturuyorlar ama sen bir kadın grup başkanvekilini o görevden aldırıp yerine oturdun, bu ayıp da sana yeter” diyerek sözlerini tekrar etti.Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

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chp, kadın erkek eşitliği