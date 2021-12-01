https://tr.sputniknews.com/20211201/gaziantepte-bebege-iskence-eden-yunus-gocun-ifadesi-ortaya-cikti-1051320704.html

Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T11:12+0300

2021-12-01T11:12+0300

2021-12-01T11:12+0300

türkiye

gaziantep

ifade

bebek

işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051320679_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_41d206545b9f9d641d5725631719e579.jpg

Gaziantep’te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan’ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.'Bir anlık sinirle oldu'Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.Eşi, ocak ayında uzaklaştırma kararı aldırmışOcak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine döndüğü öğrenildi. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce de yine aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-babasi-tarafindan-iskence-edilen-bebegin-davasina-mudahil-olacak-1051306161.html

türkiye

gaziantep

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep, ifade, bebek, işkence