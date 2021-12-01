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Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı
Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:12+0300
2021-12-01T11:12+0300
türkiye
gaziantep
ifade
bebek
işkence
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Gaziantep’te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan’ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.'Bir anlık sinirle oldu'Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.Eşi, ocak ayında uzaklaştırma kararı aldırmışOcak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine döndüğü öğrenildi. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce de yine aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-babasi-tarafindan-iskence-edilen-bebegin-davasina-mudahil-olacak-1051306161.html
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gaziantep, ifade, bebek, işkence

Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı

11:12 01.12.2021
© DHAYunus Göç
Yunus Göç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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Gaziantep'te 2 aylık bebeğini dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı.
Gaziantep’te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan’ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

'Bir anlık sinirle oldu'

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eşi, ocak ayında uzaklaştırma kararı aldırmış

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine döndüğü öğrenildi. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce de yine aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği belirtildi.
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