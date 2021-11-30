https://tr.sputniknews.com/20211130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-babasi-tarafindan-iskence-edilen-bebegin-davasina-mudahil-olacak-1051306161.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Failin... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T21:04+0300
2021-11-30T21:04+0300
2021-11-30T21:04+0300
türkiye
gaziantep
bebek
işkence
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin davasına müdahil olacak.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darbedildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçtiği belirtildi.Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20211130/babasi-tarafindan-iskence-edilen-bebegin-annesi-konustu-en-agir-cezayi-alsin-1051295394.html
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gaziantep, bebek, işkence, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır" denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin davasına müdahil olacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'te
bir bebeğin babası tarafından darbedildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçtiği belirtildi.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur."