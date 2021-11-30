https://tr.sputniknews.com/20211130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-babasi-tarafindan-iskence-edilen-bebegin-davasina-mudahil-olacak-1051306161.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Failin... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T21:04+0300

2021-11-30T21:04+0300

2021-11-30T21:04+0300

türkiye

gaziantep

bebek

işkence

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin davasına müdahil olacak.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darbedildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçtiği belirtildi.Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20211130/babasi-tarafindan-iskence-edilen-bebegin-annesi-konustu-en-agir-cezayi-alsin-1051295394.html

türkiye

gaziantep

bebek

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gaziantep, bebek, işkence, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı