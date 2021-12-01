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Güney Afrika'dan Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere tepki
Güney Afrika'dan Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere tepki
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle seyahat yasağı uygulayan ülkelere tepki göstererek, "Afrika ülkelerinin... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T21:48+0300
2021-12-01T21:48+0300
koronavirüs
güney afrika
seyahat kısıtlaması
cyril ramaphosa
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan 4 Afrika ülkesi Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır'ı, Afrika'ya kapılarını kapatan 'eski sömürgeciler' gibi davranmakla suçladı.Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Batı Afrika seyahati öncesi yaptığı basın açıklamasında, Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulayan Afrika ülkelerine seslenerek, "Afrika'ya derhal kapılarını kapatan eski sömürgecilerimiz gibi tepki vermemelerini tercih ederdik" dedi.Ramaphosa, bu ülkelerle seyahat yasaklarını masaya yatırmak istediklerini belirterek, "Onların da bu yasaklara katılmasının büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz. Bunun bilim dışı olduğu görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.Dünya ülkelerini Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya davet eden Ramaphosa, bu yasakların, Kovid-19 salgının getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışan bölge ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağına işaret etti.Omicron varyantı ve seyahat yasaklarıOmicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi "kırmızı listeye" aldığını duyurmuştu.Avrupa Birliği de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.Afrika Birliği'nin seyahat kısıtlamalarına karşı uyarılarına rağmen, kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/omicron-varyanti-hakkinda-bilinenler-1051300684.html
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güney afrika, seyahat kısıtlaması, cyril ramaphosa, koronavirüs, kovid-19, omicron

Güney Afrika'dan Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere tepki

21:48 01.12.2021
© REUTERS / Tobias SchwarzGüney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz
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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle seyahat yasağı uygulayan ülkelere tepki göstererek, "Afrika ülkelerinin Afrika'ya derhal kapılarını kapatan eski sömürgecilerimiz gibi tepki vermemelerini tercih ederdik" dedi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan 4 Afrika ülkesi Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır'ı, Afrika'ya kapılarını kapatan 'eski sömürgeciler' gibi davranmakla suçladı.
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Batı Afrika seyahati öncesi yaptığı basın açıklamasında, Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulayan Afrika ülkelerine seslenerek, "Afrika'ya derhal kapılarını kapatan eski sömürgecilerimiz gibi tepki vermemelerini tercih ederdik" dedi.
Ramaphosa, bu ülkelerle seyahat yasaklarını masaya yatırmak istediklerini belirterek, "Onların da bu yasaklara katılmasının büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz. Bunun bilim dışı olduğu görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.
Dünya ülkelerini Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya davet eden Ramaphosa, bu yasakların, Kovid-19 salgının getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışan bölge ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağına işaret etti.

Omicron varyantı ve seyahat yasakları

Omicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi "kırmızı listeye" aldığını duyurmuştu.
Avrupa Birliği de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Afrika Birliği'nin seyahat kısıtlamalarına karşı uyarılarına rağmen, kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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