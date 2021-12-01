'Hayvanlara eziyet' gerekçesiye aşı olmayı reddeden vegan, koronavirüs nedeniyle öldü

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre 54 yaşındaki Glynn Steel, geçtiğimiz ay kendini kötü hissetmeye başladı. Soğuk algınlığıyla başlayan ama günler içerisinde kötüleşen hastalık nedeniyle eşi Emma en sonunda hastaneye başvurma kararı aldı.Bilinci kapalı haldeki eşini Worcestershire Royal Hastanesi'ne götüren Emma, Glynn'nin bir hafta içerisinde komaya girmesi sonucu yaşam destek ünitesine bağlandığını ifade etti. Emma, eşinin bağlı olduğu makinenin kapatılmasından 20 dakika sonra Glynn'i kaybettiğini söyledi. Emma'nın aktardığına göre koronavirüs aşılarının hayvanlar üzerinde teste edildiği gerekçesi ve 'hayvanlara eziyet' endişesiyle aşı olmayı reddeden Glynn'in ölmeden önce söylediği son sözler şunlar oldu:'Yoğun bakımdayken aşı olmak için yalvardı ama çok geç olduğunu söylediler'Vegan oland Glynn, ölmeden önce eşinden 'tanıdığı herkese aşı yaptırmaları gerektiğini söylemesini' istedi. Emma, "Tanıdığım herkesten, aşı olmalarını istiyorum. Bu çok kalp kırıcı. Hayat destek ünitesine girmeden önce yoğun bakımda olduğu sırada aşı olmak için yalvardı ancak bunun için çok geç olduğunu söylediler" dedi.Glynn'in Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının hayvanlar üzerinde denendiğini öğrendikten sonra aşı olmama kararı aldığı belirtildi.Emma, "Son derece iyi bir insandı. Vegandı ve hayvanlar üzerinde test edildikleri için koronavirüs aşısı olmak istemedi" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de koronavirüs aşılarının hayvanlar üzerinde test edildiği gerekçesi ve 'hayvanlara eziyet' endişesiyle aşı olmayı reddeden bir vegan, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre 54 yaşındaki Glynn Steel, geçtiğimiz ay kendini kötü hissetmeye başladı. Soğuk algınlığıyla başlayan ama günler içerisinde kötüleşen hastalık nedeniyle eşi Emma en sonunda hastaneye başvurma kararı aldı.
Bilinci kapalı haldeki eşini Worcestershire Royal Hastanesi'ne götüren Emma, Glynn'nin bir hafta içerisinde komaya girmesi sonucu yaşam destek ünitesine bağlandığını ifade etti.
Glynn Steel Wiki Glynn Steel Biography Who was Glynn Steel ? A vegan anti-vaccine who refused to receive the jab because they had been tested on animals told his wife that he "wishes he had received thehttps://t.co/o4HbjWuDpHpic.twitter.com/JcHHGC7UPP
Emma, eşinin bağlı olduğu makinenin kapatılmasından 20 dakika sonra Glynn'i kaybettiğini söyledi. Emma'nın aktardığına göre koronavirüs aşılarının hayvanlar üzerinde teste edildiği gerekçesi ve 'hayvanlara eziyet' endişesiyle aşı olmayı reddeden Glynn'in ölmeden önce söylediği son sözler şunlar oldu:
"Hiç bu kadar hasta hissetmemiştim. Keşke aşı yaptırsaydım."
'Yoğun bakımdayken aşı olmak için yalvardı ama çok geç olduğunu söylediler'
Vegan oland Glynn, ölmeden önce eşinden 'tanıdığı herkese aşı yaptırmaları gerektiğini söylemesini' istedi. Emma, "Tanıdığım herkesten, aşı olmalarını istiyorum. Bu çok kalp kırıcı. Hayat destek ünitesine girmeden önce yoğun bakımda olduğu sırada aşı olmak için yalvardı ancak bunun için çok geç olduğunu söylediler" dedi.
Glynn'in Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının hayvanlar üzerinde denendiğini öğrendikten sonra aşı olmama kararı aldığı belirtildi.
Emma, "Son derece iyi bir insandı. Vegandı ve hayvanlar üzerinde test edildikleri için koronavirüs aşısı olmak istemedi" ifadelerini kullandı.