https://tr.sputniknews.com/20211201/hayvanlara-eziyet-gerekcesiye-asi-olmayi-reddeden-bir-vegan-koronavirus-nedeniyle-oldu-1051325737.html

'Hayvanlara eziyet' gerekçesiye aşı olmayı reddeden vegan, koronavirüs nedeniyle öldü

'Hayvanlara eziyet' gerekçesiye aşı olmayı reddeden vegan, koronavirüs nedeniyle öldü

İngiltere'de koronavirüs aşılarının hayvanlar üzerinde test edildiği gerekçesi ve 'hayvanlara eziyet' endişesiyle aşı olmayı reddeden bir vegan, koronavirüse... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T13:05+0300

2021-12-01T13:05+0300

2021-12-01T13:16+0300

koronavirüs

ingiltere

vegan

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043664976_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_26edf7023eafc465ac32b56f6d927115.jpg

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre 54 yaşındaki Glynn Steel, geçtiğimiz ay kendini kötü hissetmeye başladı. Soğuk algınlığıyla başlayan ama günler içerisinde kötüleşen hastalık nedeniyle eşi Emma en sonunda hastaneye başvurma kararı aldı.Bilinci kapalı haldeki eşini Worcestershire Royal Hastanesi'ne götüren Emma, Glynn'nin bir hafta içerisinde komaya girmesi sonucu yaşam destek ünitesine bağlandığını ifade etti. Emma, eşinin bağlı olduğu makinenin kapatılmasından 20 dakika sonra Glynn'i kaybettiğini söyledi. Emma'nın aktardığına göre koronavirüs aşılarının hayvanlar üzerinde teste edildiği gerekçesi ve 'hayvanlara eziyet' endişesiyle aşı olmayı reddeden Glynn'in ölmeden önce söylediği son sözler şunlar oldu:'Yoğun bakımdayken aşı olmak için yalvardı ama çok geç olduğunu söylediler'Vegan oland Glynn, ölmeden önce eşinden 'tanıdığı herkese aşı yaptırmaları gerektiğini söylemesini' istedi. Emma, "Tanıdığım herkesten, aşı olmalarını istiyorum. Bu çok kalp kırıcı. Hayat destek ünitesine girmeden önce yoğun bakımda olduğu sırada aşı olmak için yalvardı ancak bunun için çok geç olduğunu söylediler" dedi.Glynn'in Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının hayvanlar üzerinde denendiğini öğrendikten sonra aşı olmama kararı aldığı belirtildi.Emma, "Son derece iyi bir insandı. Vegandı ve hayvanlar üzerinde test edildikleri için koronavirüs aşısı olmak istemedi" ifadelerini kullandı.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, vegan, koronavirüs, koronavirüs aşısı