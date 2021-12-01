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Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı
Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T22:43+0300
2021-12-01T22:43+0300
2021-12-01T22:53+0300
ender sevinç
içişleri bakanlığı
son dakika
görevden uzaklaştırma
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.Belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/kiyikoy-belediye-baskani-ender-sevinc-tutuklandi-1051348833.html
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ender sevinç, içişleri bakanlığı, son dakika, görevden uzaklaştırma
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı 22:43 01.12.2021 (güncellendi: 22:53 01.12.2021)
Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı
Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı
.