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Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
Belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T21:26+0300
2021-12-01T21:30+0300
ender sevinç
türkiye
tutuklama
son dakika
belediye
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başattılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına almıştı.
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ender sevinç, tutuklama, son dakika, belediye

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

21:26 01.12.2021 (güncellendi: 21:30 01.12.2021)
© DHAKırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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Belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başattılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına almıştı.
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