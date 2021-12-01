https://tr.sputniknews.com/20211201/manisada-buyu-yapmak-icin-kedileri-oldurdugu-iddia-edilen-1-kisi-yakalandi-1051342034.html

Manisa'da 'büyü yapmak' için kedileri öldürdüğü iddia edilen 1 kişi yakalandı

Manisa'da 'büyü yapmak' için kedileri öldürdüğü iddia edilen 1 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T17:46+0300

2021-12-01T17:46+0300

2021-12-01T17:54+0300

türkiye

kedi

manisa

büyü

büyücülük

turgutlu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı.Selvilitepe Mahallesi'nde 29 Ekim ile 18 Kasım arasında 4 kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek telef edilmiş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliye ulaştı.Kedileri büyü yapmak için öldürdüğü iddia edilen zanlı N.U'nun (58) evine operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211119/seri-kedi-katili-icin-ozel-ekip-kuruldu-1050979196.html

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kedi, manisa, büyü, büyücülük, turgutlu