Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211201/placebo-18-temmuzda-istanbulda-konser-verecek-1051331729.html
Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Arctic Monkeys grubunun ardından Placebo'nun da bu yaz İstanbul'da konser vereceği açıklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:57+0300
2021-12-01T14:57+0300
2021-12-01T15:04+0300
yaşam
konser
zorlu psm
arctic monkeys
placebo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051332482_186:0:3827:2048_1920x0_80_0_0_bf361244b6e84312dfa5074a72882d04.jpg
'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz 2022'de İstanbul’a geliyor. İstanbul'da en son 2013'te sahneye çıkan Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıkacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051332482_733:0:3464:2048_1920x0_80_0_0_e2841bb266feaa7d11cd17c57732460b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konser, zorlu psm, arctic monkeys, placebo
Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek 14:57 01.12.2021 (güncellendi: 15:04 01.12.2021)
Arctic Monkeys grubunun ardından Placebo'nun da bu yaz İstanbul'da konser vereceği açıklandı.
'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz 2022'de İstanbul’a geliyor.
İstanbul'da en son 2013'te sahneye çıkan Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıkacak.