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https://tr.sputniknews.com/20211201/placebo-18-temmuzda-istanbulda-konser-verecek-1051331729.html
Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Arctic Monkeys grubunun ardından Placebo'nun da bu yaz İstanbul'da konser vereceği açıklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:57+0300
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yaşam
konser
zorlu psm
arctic monkeys
placebo
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'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz 2022'de İstanbul’a geliyor. İstanbul'da en son 2013'te sahneye çıkan Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıkacak.
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konser, zorlu psm, arctic monkeys, placebo

Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

14:57 01.12.2021 (güncellendi: 15:04 01.12.2021)
© AP Photo / Rebecca BlackwellPlacebo
Placebo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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Arctic Monkeys grubunun ardından Placebo'nun da bu yaz İstanbul'da konser vereceği açıklandı.
'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz 2022'de İstanbul’a geliyor.
İstanbul'da en son 2013'te sahneye çıkan Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıkacak.
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