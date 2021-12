https://tr.sputniknews.com/20211201/placebo-18-temmuzda-istanbulda-konser-verecek-1051331729.html

Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Arctic Monkeys grubunun ardından Placebo'nun da bu yaz İstanbul'da konser vereceği açıklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T14:57+0300

2021-12-01T14:57+0300

2021-12-01T15:04+0300

yaşam

konser

zorlu psm

arctic monkeys

placebo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051332482_186:0:3827:2048_1920x0_80_0_0_bf361244b6e84312dfa5074a72882d04.jpg

'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, PSM Loves Summer kapsamında 18 Temmuz 2022'de İstanbul’a geliyor. İstanbul'da en son 2013'te sahneye çıkan Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıkacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konser, zorlu psm, arctic monkeys, placebo