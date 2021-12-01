Rus ekonomisi yılın ilk 9 ayında yüzde 4.6 büyüdü

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 büyüdüğü ifade edildi. Bu rakam, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın daha önce seslendirdiği tahminiyle örtüştü.Rosstat, kasın ortasında, Rus ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.3 büyüdüğünü açıklamıştı.Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın resmi tahmini, ekonomik büyümenin 2021’de yüzde 4.2 olarak gerçekleşeceği yönünde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçen hafta, ülke ekonomisinin bu yul yüzde 4.7’lik büyüme sergileyeceğini dile getirmişti.
Rus ekonomisi bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 büyüdü.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 büyüdüğü ifade edildi. Bu rakam, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın daha önce seslendirdiği tahminiyle örtüştü.
Rosstat, kasın ortasında, Rus ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.3 büyüdüğünü açıklamıştı.
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın resmi tahmini, ekonomik büyümenin 2021’de yüzde 4.2 olarak gerçekleşeceği yönünde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçen hafta, ülke ekonomisinin bu yul yüzde 4.7’lik büyüme sergileyeceğini dile getirmişti.