https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-bircok-ulke-afganistandaki-buyukelciliklerini-yeniden-acmak-istiyor-1051350915.html

Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor

Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor

Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, başta Almanya bazı ülkelerin Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden açma niyetinde olduğunu açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-01T22:40+0300

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taliban kontrolünde afganistan

rusya

almanya

afganistan

kabil

büyükelçilik

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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başta Almanya bazı ülkelerin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirme niyetinde olduklarını belirterek, bunun için yeni iktidarla doğrudan diyaloga girmeleri gerektiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kabulov, "Afganistan’a büyükelçi atayan Almanya’nın da diplomatik temsilciliğinin çalışmalarını yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyduk. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), büyükelçiliğini yeniden açtığını resmi olarak duyurdu. Bir diz ülkenin daha büyükelçiliğini açması bekleniyor" dedi.Rus diplomat, "Afganistan’daki durumdan endişe duyan tüm ülkeler, doğrudan Afganistan yönetimiyle görüşebilmek için bu ülkede temsilciliğe sahip olmalı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211106/almanya-taliban-ile-diplomatlarini-yeniden-afganistana-gonderme-konusunda-muzakere-edecek-1050547837.html

rusya

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kabil

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