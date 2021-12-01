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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-bircok-ulke-afganistandaki-buyukelciliklerini-yeniden-acmak-istiyor-1051350915.html
Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor
Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, başta Almanya bazı ülkelerin Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden açma niyetinde olduğunu açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T22:40+0300
2021-12-01T22:40+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
almanya
afganistan
kabil
büyükelçilik
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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başta Almanya bazı ülkelerin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirme niyetinde olduklarını belirterek, bunun için yeni iktidarla doğrudan diyaloga girmeleri gerektiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kabulov, "Afganistan’a büyükelçi atayan Almanya’nın da diplomatik temsilciliğinin çalışmalarını yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyduk. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), büyükelçiliğini yeniden açtığını resmi olarak duyurdu. Bir diz ülkenin daha büyükelçiliğini açması bekleniyor" dedi.Rus diplomat, "Afganistan’daki durumdan endişe duyan tüm ülkeler, doğrudan Afganistan yönetimiyle görüşebilmek için bu ülkede temsilciliğe sahip olmalı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211106/almanya-taliban-ile-diplomatlarini-yeniden-afganistana-gonderme-konusunda-muzakere-edecek-1050547837.html
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rusya, almanya, afganistan, kabil, büyükelçilik

Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor

22:40 01.12.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri BakanlığıZamir Kabulov
Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, başta Almanya bazı ülkelerin Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden açma niyetinde olduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başta Almanya bazı ülkelerin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirme niyetinde olduklarını belirterek, bunun için yeni iktidarla doğrudan diyaloga girmeleri gerektiğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kabulov, "Afganistan’a büyükelçi atayan Almanya’nın da diplomatik temsilciliğinin çalışmalarını yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyduk. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), büyükelçiliğini yeniden açtığını resmi olarak duyurdu. Bir diz ülkenin daha büyükelçiliğini açması bekleniyor" dedi.
Rus diplomat, "Afganistan’daki durumdan endişe duyan tüm ülkeler, doğrudan Afganistan yönetimiyle görüşebilmek için bu ülkede temsilciliğe sahip olmalı" dedi.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
'Almanya, Taliban ile diplomatlarını yeniden Afganistan'a gönderme konusunda müzakere yürütecek'
6 Kasım, 21:26
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