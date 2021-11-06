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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211106/almanya-taliban-ile-diplomatlarini-yeniden-afganistana-gonderme-konusunda-muzakere-edecek-1050547837.html
'Almanya, Taliban ile diplomatlarını yeniden Afganistan'a gönderme konusunda müzakere yürütecek'
'Almanya, Taliban ile diplomatlarını yeniden Afganistan'a gönderme konusunda müzakere yürütecek'
Alman Die Welt gazetesi, Almanya'nın Taliban ile diplomatlarının Afganistan'a dönerek görevlerini sürdürmeleri konusunda müzakere yürüteceğini duyurdu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T21:26+0300
2021-11-06T21:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
almanya
afganistan
taliban
diplomat
müzakere
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ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın uluslararası toplum tarafından tanınma çabaları sürerken, Almanya'nın diplomatlarını Kabil'e geri göndermek için örgütle müzakere yütüreceği iddia edildi.Welt am Sonntag gazetesinin ulaştığı kaynaklar, Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Markus Potzel'in önümüzdeki haftalarda Kabil'e giderek Taliban ile Alman diplomatların göreve dönmesi konusunu müzakere edeceğini belirtti.Gazeteye göre, diplomatların günlük geziler şeklinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ihtimali mevcut.Gazete, ayrıca Berlin'in bu adımı Afgan toplumunun insani yardımlara erişim sağlayabilmesi amacıyla atmayı planladığını öne sürdü.Bunun yanı sıra gazete, gündemdeki bir diğer konunun Alman silahlı kuvvetleriyle işbirliği yapan ya da Alman kurumlarıyla çalışan Afganların seyahatini kolaylaştırmak amacıyla Taliban'ın verdiği pasaportların geçerliliğinin tanınması olabileceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/taliban-dovizi-yasakladi-1050425934.html
almanya
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almanya, afganistan, taliban, diplomat, müzakere, markus potzel

'Almanya, Taliban ile diplomatlarını yeniden Afganistan'a gönderme konusunda müzakere yürütecek'

21:26 06.11.2021 (güncellendi: 21:29 06.11.2021)
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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Alman Die Welt gazetesi, Almanya'nın Taliban ile diplomatlarının Afganistan'a dönerek görevlerini sürdürmeleri konusunda müzakere yürüteceğini duyurdu.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın uluslararası toplum tarafından tanınma çabaları sürerken, Almanya'nın diplomatlarını Kabil'e geri göndermek için örgütle müzakere yütüreceği iddia edildi.
Welt am Sonntag gazetesinin ulaştığı kaynaklar, Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Markus Potzel'in önümüzdeki haftalarda Kabil'e giderek Taliban ile Alman diplomatların göreve dönmesi konusunu müzakere edeceğini belirtti.
Gazeteye göre, diplomatların günlük geziler şeklinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ihtimali mevcut.
Gazete, ayrıca Berlin'in bu adımı Afgan toplumunun insani yardımlara erişim sağlayabilmesi amacıyla atmayı planladığını öne sürdü.
Bunun yanı sıra gazete, gündemdeki bir diğer konunun Alman silahlı kuvvetleriyle işbirliği yapan ya da Alman kurumlarıyla çalışan Afganların seyahatini kolaylaştırmak amacıyla Taliban'ın verdiği pasaportların geçerliliğinin tanınması olabileceğini kaydetti.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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3 Kasım, 01:59
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