https://tr.sputniknews.com/20211201/ryabkov-abdnin-rus-diplomatlari-sinirdisi-etmeyi-durdurmak-icin-hl-vakti-var-1051340389.html

Ryabkov: ABD’nin Rus diplomatları sınırdışı etmeyi durdurmak için hâlâ vakti var

Ryabkov: ABD’nin Rus diplomatları sınırdışı etmeyi durdurmak için hâlâ vakti var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin diplomatlarının Rusya’dan sınırdışı edilmesi sürecini durdurmak için hâlâ vakti olduğunu söyledi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T17:11+0300

2021-12-01T17:11+0300

2021-12-01T17:11+0300

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rusya

moskova

rusya-abd ilişkileri

büyükelçi

rybakov

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Washington’ın Rus diplomatların sınırdışı edilmesi sürecini durdurmak için vakti olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Elbette var. Ayrıca iki 'kontrol tarihi' belirlediler: Ocak sonu ve haziran sonu” dedi.ABD’nin 55 Rus diplomatı sınırdışı etmeyi planladığını hatırlatan Ryabkov, “Aynı şekilde karşılık vereceğiz. Aynı sayıda ABD’li personel de bizim ülkemizden gidecek. Aynı prensiple, bu kişiler, üç yıllık görev süresini aşanlar olacak” ifadelerini kullandı.Moskova’nın bu tür adımlardan yana olmadığını belirten Ryabkov, “ABD’ye bu talebinden vazgeçmesini teklif ediyoruz. Diplomatik personelin ülkede ne kadar kalacağına ilişkin neyi dayanak alarak sınır belirlediklerini anlamıyoruz” dedi.Ryabkov, bunun Rusya’nın egemen kararına müdahale olduğunu, ABD’nin iki ülkenin birbirlerinin topraklarındaki diplomatik varlığının ortadan kaldırılmasına yönelik tutumunun nereye kadar süreceğini bilmediklerini ekledi.Ryabkov, ultimatomlar ve ‘baskı dilinin’ Rusya için kabul edilemez olduğunu da ifade etti.‘Batı Rusya üzerinde nüfuz kurmak için yaptırımları kullanıyor’Batı’nın Rusya üzerinde nüfuz kurmak için yaptırımlar ve başka araçları aktif şekilde kullandığını, Washington’la tüm düzeylerde temas kurmaya hazır olduklarını söyledi.Ryabkov, “Ülkemize yönelik baskıların azalmasını beklememeliyiz. Batı, Rusya ve Çin’e karşı geniş çapta hibrit araç kullanımına devam ediyor. Gayrimeşru şekilde yaptırımlar uygulanmaya, içişlerine müdahalelere, siber saldırılara, yakın jeopolitik çevremizde bölgesel krizleri tırmandırmaya devam ediyor. Savaş ve barış arasındaki çizgi aşındırılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.Ryabkov, karşılıklı çıkar sağlayan alanlarda tüm düzeylerde temas kurulmasına yönelik planları olduğunu kaydetti.Ryabkov, Washington’ın jeopolitik alan olarak Avrupa’yı tamamen kendi amaçlarına tabi kılamadığını, ancak çok uysal davranıldığını, bu nedenle jeopolitik bakımdan ciddi olarak stratejik özerklikten bahsedilemeyeceğini belirtti.‘ABD ve müttefiklerine sınırlarımız yakınlarındaki askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrılarını sürdüreceğiz’Ryabkov, Moskova’nın Washington ve NATO’dan müttefiklerine Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetleri ve altyapılarından vazgeçme çağrılarına devam edeceğini ifade etti.Bu durumun endişe verici olduğunu kaydeden Ryabkov, ABD ve genel olarak Batı ile ilişkilerin istikrara kavuşması ve öngörülebilirliğin artmasından yana olduklarını dile getirdi.Dünyanın iki büyük nükleer gücü ve BMGK daimi üyeleri olarak uluslararası barışın korunması konusunda bir sorumluluk taşıdığını belirten Ryakov, Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin stratejik istikrar alanında diyaloğun başlatılmasını sağladığını hatırlattı.Ryabkov, ABD ile uzay alanındaki işbirliğinin sunmasını umduklarını da ifade etti.‘Lukaşenko’nun Belarus’a nükleer silah konuşlandırılabileceği sinyalini duyduk’Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülkesinde Rus nükleer silahlarının konuşlandırılabileceği açıklamasını değerlendiren Ryabkov, “Devlet Başkanı Lukaşenko’nun sinyalini duyduk ve dikkat verdik. Taraf olduğumuz tüm anlaşmalarla ilgili kendi üzerimize düşen yükümlülüklere son derece sorumlu yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyanin-abd-buyukelcisi-rus-diplomatlarin-sinirdisi-edilmesi-konusunda-gercekler-carpitiliyor---1051279870.html

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rusya, moskova, rusya-abd ilişkileri, büyükelçi, rybakov