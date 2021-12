https://tr.sputniknews.com/20211201/saglik-calisanlarinin-ozluk-haklarinin-iyilestirilmesine-yonelik-duzenlemeler-tbmmde-kabul-edildi-1051351301.html

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen 'sağlık çalışanlarının özlük haklarının... 01.12.2021

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen maddeleriyle birlikte 16 maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddelere göre, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda öngörülen değişiklikle, yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.Telif hakkı sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçesi de dikkate alınarak orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturuluyor.Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu kurulumu için karada zaruri ihtiyaç alanları karşılanacak.Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde "kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı" düzenlemesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirleniyor.İlgili kanunlarda yapılan değişiklikle, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılıyor.İşlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş hükümler de yürürlükten kaldırılıyor.Sağlık çalışanların özlük hakları iyileştiriliyorTeklif görüşmelerinde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren ihdas maddeleri de görüşülerek kabul edildi.Buna göre, tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara emeklilik maaşlarında iyileştirme öngörüyor.Buna göre, uzman olanların gösterge rakamı 17 binden 40 bine, uzman olmayanların 13 bin 33 bine çıkarılıyor.Teklifle ilave ödemenin çalışanlara da ödenmesi sağlanıyor.İnceleme heyetleri oluşturuluyorHer bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.Personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamayacak. Belirlenen ödeme tutarları döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek. Dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, döner sermaye gelirlerinin yüzde 40'ını aşamayacak. Bu oran, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağan dışı durumlarda Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 50'sine kadar artırılabilecek.Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.Ek ödeme oranları artıyorTabip ve diş tabibi sınıfı personel için öngörülen ve döner sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden ödenmesi sağlanacak.Sağlık Bakanlığında görev yapan eğitim görevlileri uzman hekimlerin ve hekimlerin yararlanmakta oldukları en düşük ek ödeme oranlarında düzenleme yapılıyor. Böylece döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 770'i, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 695'i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 450'si oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.Sağlık Bakanlığı personelinin sabit ek ödemelerinin genel bütçeden ödenmesinde doğacak ödenek ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılacak ödenek aktarmaları, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda düzenlenen ödenek aktarmalarına tabi tutulmayacak.Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine aktarılmasına bağlı olarak döner sermaye gelirlerinden harcama yapılabilecek alanlara ilişkin belirleme yapılması öngörülüyor. Ayrıca üniversite hastanelerinde görevli personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması amaçlanıyor.Buna göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 45'i ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılacak.Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 2 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

