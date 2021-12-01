Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/tisk-dengeli-bir-asgari-ucret-belirlenmeli-1051323695.html
TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:34+0300
2021-12-01T12:35+0300
asgari ücret
türkiye
tisk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103405/26/1034052619_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8a1d24d547b8fc81dcc292e286458b81.jpg
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulundu.Akkol, yazılı açıklamasında, milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusunda ekim ayından beri tüm sosyal paydaşlarla yoğun şekilde görüştüklerini belirterek, bu kapsamda Türk-İş başta olmak üzere işçi konfederasyonları ve sendikaları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, işveren kuruluşları, küçük-orta-büyük ölçekli işletmeler ve temsilcileri, akademisyenler ve ekonomistler ile istişarelerde bulunduklarını vurguladı.Hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için yaptıkları araştırma ve analizlerle kamuoyunun beklentilerini yakından takip ettiklerini bildiren Akkol, şunları kaydetti:"Bu doğrultuda, sahadan aldığımız veri, görüş ve önerilerle, ayrıca uzman ekiplerimizin teknik analizleriyle çalışmalarımızı yürüttük. Metal, dayanıklı tüketim ürünleri, tekstil, cam, çimento, demir çelik, ilaç, kimya, deri, gıda, elektrik, elektronik, hızlı tüketim ürünleri, kağıt ve ağaç, maden, inşaat, makine, otomotiv, otomotiv yan sanayi, turizm, hazır giyim, perakende, petrol, enerji, sağlık, eğitim, kamu ağır sanayi ve hizmet, mahalli idareler ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere tüm sektörlerden, hem çalışma arkadaşlarımızın hem işverenlerin beklenti ve görüşlerini çalışmamıza dahil ettik. Komisyonda da bu çalışmalarımızdan, görüşmelerimizden elde ettiğimiz analiz ve önerilerimizle yer alacağız.""Belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor"Akkol, TİSK olarak birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışma arkadaşlarının sürdürülebilir refahı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Bu noktada, çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Ancak diğer yandan da unutmamalıyız ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yeni varyantlardan kaynaklı yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu ve benzeri nedenlerle üretici enflasyonunun yüzde 46'yı aştığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi hayati önemdedir. Dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz. Başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek dengeleri sarsmadan çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz. Aynı zamanda, asgari ücret işveren teşvikinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar kritik olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının altını da bir kez daha çizmek isteriz.""Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız"Yeni asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisi olduğunun farkında olduklarını belirten Akkol, şöyle devam etti:"Bu sebeple Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakata varılması ve uzun yıllar sonra ilk kez işçi-işveren-kamu olarak birlikte imza atılmasıdır. 'Birlikte Mümkün' anlayışı ile bu zor dönemi yine işçi, işveren, hükümetimiz ve tüm sosyal paydaşlarımızla açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."
https://tr.sputniknews.com/20211130/asgari-ucret-2022de-ne-kadar-olmali-1051299706.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103405/26/1034052619_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_84e0ba061969238a673b59bb1f25e465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, tisk

TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli

12:34 01.12.2021 (güncellendi: 12:35 01.12.2021)
© AAİşçi, ekonomi
İşçi, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
Abone ol
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi hayati önemdedir" dedi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulundu.
Akkol, yazılı açıklamasında, milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusunda ekim ayından beri tüm sosyal paydaşlarla yoğun şekilde görüştüklerini belirterek, bu kapsamda Türk-İş başta olmak üzere işçi konfederasyonları ve sendikaları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, işveren kuruluşları, küçük-orta-büyük ölçekli işletmeler ve temsilcileri, akademisyenler ve ekonomistler ile istişarelerde bulunduklarını vurguladı.
Hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için yaptıkları araştırma ve analizlerle kamuoyunun beklentilerini yakından takip ettiklerini bildiren Akkol, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda, sahadan aldığımız veri, görüş ve önerilerle, ayrıca uzman ekiplerimizin teknik analizleriyle çalışmalarımızı yürüttük. Metal, dayanıklı tüketim ürünleri, tekstil, cam, çimento, demir çelik, ilaç, kimya, deri, gıda, elektrik, elektronik, hızlı tüketim ürünleri, kağıt ve ağaç, maden, inşaat, makine, otomotiv, otomotiv yan sanayi, turizm, hazır giyim, perakende, petrol, enerji, sağlık, eğitim, kamu ağır sanayi ve hizmet, mahalli idareler ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere tüm sektörlerden, hem çalışma arkadaşlarımızın hem işverenlerin beklenti ve görüşlerini çalışmamıza dahil ettik. Komisyonda da bu çalışmalarımızdan, görüşmelerimizden elde ettiğimiz analiz ve önerilerimizle yer alacağız."

"Belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor"

Akkol, TİSK olarak birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışma arkadaşlarının sürdürülebilir refahı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu noktada, çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Ancak diğer yandan da unutmamalıyız ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yeni varyantlardan kaynaklı yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu ve benzeri nedenlerle üretici enflasyonunun yüzde 46'yı aştığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi hayati önemdedir. Dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz. Başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek dengeleri sarsmadan çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz. Aynı zamanda, asgari ücret işveren teşvikinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar kritik olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının altını da bir kez daha çizmek isteriz."

"Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız"

Yeni asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisi olduğunun farkında olduklarını belirten Akkol, şöyle devam etti:
"Bu sebeple Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakata varılması ve uzun yıllar sonra ilk kez işçi-işveren-kamu olarak birlikte imza atılmasıdır. 'Birlikte Mümkün' anlayışı ile bu zor dönemi yine işçi, işveren, hükümetimiz ve tüm sosyal paydaşlarımızla açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."
İnşaat işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
GÖRÜŞ
Asgari ücret 2022’de ne kadar olmalı?
Dün, 17:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:47Bakan Karaismailoğlu: 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü'nü yarın açıyoruz
12:45Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
12:42Kadını yumruklayan saldırganı bisikletle 3 kilometre takip etti, polise yakalattı
12:41Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
12:34TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
12:31Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​
12:26'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'
12:22Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
12:19Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
12:15Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:13Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
12:07Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
12:07MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
12:00Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
11:581. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
11:57Diş tedavisi sonrası yüz felci geçiren kadın: 'Yapılmayan dişlere 16 bin lira ücret ödedim'
11:56EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor
11:55Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
11:51İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
11:46Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir