Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-yuksek-mahkemesinden-kurtaj-hakkinin-kisitlanabilecegi-sinyali-1051356709.html
ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkının kısıtlanabileceği sinyali
ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkının kısıtlanabileceği sinyali
Mississippi eyaletinde kürtajı yasaklayan bir yasanın anayasaya uygunluğunu görüşmeye başlayan ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasayı koruyacağının ve hatta... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T03:24+0300
2021-12-02T03:24+0300
dünya
kürtaj yasağı
abd yüksek mahkemesi
kürtaj
mississippi
yasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051356682_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dbd9799567db08286918355a8b0160b6.jpg
3 üyesi, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan ve ülke tarihinde 6’ya 3 ile en büyük muhafazakar oy çoğunluğuna sahip ABD Yüksek Mahkemesi, Mississippi eyaletinde 2018 yılında çıkartılan ve hamileliğin 15’inci haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayla ilgili argümanları dinledi.Missisippi v. Jackson Kadın Sağlığı Organizasyonu adlı dosya üzerine iki saate yakın süren görüşmeler sonucunda 6 muhafazakar yargıç, Mississippi’deki yasanın korunması taraftarı olduklarını belirtirken, 3 demokrat yasaya karşı çıktı.Yüksek Mahkeme’nin nihai kararının Haziran 2022’den önce açıklanmayacağı öğrenildi.Öte yandan, mahkemenin Mississippi’deki yasağı korumasının, 'ABD anayasasının bir kadının hamileliğini sonlandırma kararını devlet kısıtlamasından koruduğunu belirten ve ülkede kadınların kürtaj haklarını, fetüsün kendi başına hayatta kalabileceği 24’üncü haftaya kadar garanti altına alan' 1973 tarihli Roe v. Wade kararının pratikte iptal edilmesi anlamına geleceği değerlendirildi.Görüşülen dosyada eyalet, Roe v. Wade kararında, fetüsün kendi başına hayatta kalabileceğinin belirtildiği 24’üncü hafta sınırının keyfi bir sınır olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.Konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşıyan Jackson Kadın Sağlığı Organizasyonu ise, kürtajın yasaklanıp yasaklanmaması konusunda fetüsün tek başına hayatta kalma sınırının kaldırılmasının Roe v. Wade kararının iptali anlamına geleceğini ve kürtajın tamamen yasaklanmasının önünü açacağını ileri sürerek kadınların anayasal haklarının korunmasını talep ediyor.Mahkemedeki görüşmeler sırasında konuşan ABD Adalet Bakanlığı Baş Hukuk Danışmanı Elizabeth Prelogar, Yüksek Mahkeme’den bu kararın çıkması durumunda ülkedeki eyaletlerin yaklaşık yarısının, ensest ya da tecavüz istisnası olmaksızın kürtajı tamamen yasaklayacağını belirtti.Prelongar, Roe v. Wade kararının iptal edilmesinin, ülkede benzeri görülmemiş bir bireysel hak kısıtlamasına ve içtihat birliğinin bozulmasına yol açacağını savundu.
https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-adalet-bakanligi-tartismali-kurtaj-yasasi-nedeniyle-teksasa-dava-acti-1048778920.html
mississippi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051356682_81:0:1146:799_1920x0_80_0_0_5e5c10ed3c2982f92c7d1bb0f2a1eb6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kürtaj yasağı, abd yüksek mahkemesi, kürtaj, mississippi, yasa

ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkının kısıtlanabileceği sinyali

03:24 02.12.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstABD - kürtaj kısıtlamasına karşı gösteri
ABD - kürtaj kısıtlamasına karşı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Abone ol
Mississippi eyaletinde kürtajı yasaklayan bir yasanın anayasaya uygunluğunu görüşmeye başlayan ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasayı koruyacağının ve hatta ülkede kadınların kürtaj haklarını koruyan 50 yıllık bir kararı kaldırabileceğinin sinyallerini verdi.
3 üyesi, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan ve ülke tarihinde 6’ya 3 ile en büyük muhafazakar oy çoğunluğuna sahip ABD Yüksek Mahkemesi, Mississippi eyaletinde 2018 yılında çıkartılan ve hamileliğin 15’inci haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayla ilgili argümanları dinledi.
Missisippi v. Jackson Kadın Sağlığı Organizasyonu adlı dosya üzerine iki saate yakın süren görüşmeler sonucunda 6 muhafazakar yargıç, Mississippi’deki yasanın korunması taraftarı olduklarını belirtirken, 3 demokrat yasaya karşı çıktı.
Yüksek Mahkeme’nin nihai kararının Haziran 2022’den önce açıklanmayacağı öğrenildi.
Öte yandan, mahkemenin Mississippi’deki yasağı korumasının, 'ABD anayasasının bir kadının hamileliğini sonlandırma kararını devlet kısıtlamasından koruduğunu belirten ve ülkede kadınların kürtaj haklarını, fetüsün kendi başına hayatta kalabileceği 24’üncü haftaya kadar garanti altına alan' 1973 tarihli Roe v. Wade kararının pratikte iptal edilmesi anlamına geleceği değerlendirildi.
Görüşülen dosyada eyalet, Roe v. Wade kararında, fetüsün kendi başına hayatta kalabileceğinin belirtildiği 24’üncü hafta sınırının keyfi bir sınır olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.
Konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşıyan Jackson Kadın Sağlığı Organizasyonu ise, kürtajın yasaklanıp yasaklanmaması konusunda fetüsün tek başına hayatta kalma sınırının kaldırılmasının Roe v. Wade kararının iptali anlamına geleceğini ve kürtajın tamamen yasaklanmasının önünü açacağını ileri sürerek kadınların anayasal haklarının korunmasını talep ediyor.
Mahkemedeki görüşmeler sırasında konuşan ABD Adalet Bakanlığı Baş Hukuk Danışmanı Elizabeth Prelogar, Yüksek Mahkeme’den bu kararın çıkması durumunda ülkedeki eyaletlerin yaklaşık yarısının, ensest ya da tecavüz istisnası olmaksızın kürtajı tamamen yasaklayacağını belirtti.
Prelongar, Roe v. Wade kararının iptal edilmesinin, ülkede benzeri görülmemiş bir bireysel hak kısıtlamasına ve içtihat birliğinin bozulmasına yol açacağını savundu.
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
DÜNYA
ABD Adalet Bakanlığı, tartışmalı kürtaj yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı
10 Eylül, 00:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:46New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının görülmesinin ardından düşüşle kapandı
03:24ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkının kısıtlanabileceği sinyali
02:54'Kurtları Rusça konuşan çocukların kemikleriyle besliyoruz' diyen asker, 'Ukrayna Kahramanı' oldu
02:50Hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı
02:38Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü
02:16Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek
02:12Alman okurlardan ABD’ye Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasına ‘burunlarını sokmama’ çağrısı
02:04AB Komisyonu’ndan Letonya, Litvanya ve Polonya’ya göçmen kriziyle ilgili öneri
02:03ABD Dışişleri: Lukaşenko'nun Kırım'ı tanıma planlarından endişeliyiz
01:502 kalecisi kırmızı kart gören Hatayspor'da, forvet oyuncusu Diouf kaleye geçti
01:41Trump'tan başkanlık seçimlerine yeniden adaylık mesajı
01:27Bakan Çavuşoğlu, Borrell ve Makei ile görüştü
01:25RDIF: Vietnam’da Sputnik V aşısının üretimi 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak
00:46Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, yerine Nureddin Nebati atandı
00:37Bursa'da kaybolan engelli genç donmak üzereyken bulundu
00:36Alec Baldwin: Tetiği ben çekmedim
00:27Netflix CEO'sunun kayınvalidesi evinde vurularak öldürüldü
00:25YouTube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy ve röportaj veren kişi tutuklandı
00:11Merkez Bankası’nın müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar
00:09BM Genel Sekreteri: Omicron yüzünden Afrika'ya seyahat apartheid'ı kabul edilemez