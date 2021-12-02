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https://tr.sputniknews.com/20211202/ak-partili-dagdan--ekonomi-elestirilerine-yanit-ihracat-rekorlari-nasil-kiriliyor-1051390627.html
AK Partili Dağ'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: İhracat rekorları nasıl kırılıyor?
AK Partili Dağ'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: İhracat rekorları nasıl kırılıyor?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, muhalefetin ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdiği yanıtta “İhracat rekorları nasıl kırılıyor? Çünkü Türkiye... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:20+0300
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ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ve üretimle ilgili açıklamalarına dair bazı haberin görsellerini paylaşan Hamza Dağ, "yeni dönem" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:‘Biliyorlar işlerine gelmiyor’“İhracat rekorları nasıl kırılıyor?” diye soran Dağ, şöyle devam etti:İmalat sanayii üretimindeki artışla, üreticimizin dış talebe yetişme yarışına girmesiyle kırılıyor. Dünyada birçok ülke küçülürken, pandemiye rağmen Türkiye büyüyor. Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor. Savunma sanayiinde ve daha birçok alanda yerli üretim patlaması yaşandığını, tarihi gaz keşiflerinin yapıldığını, yenilenebilir enerjideki ilerlemeyi ve tüm bunların cari açığı kapatmaya başladığını… Biliyorlar. İşlerine gelmiyor.‘Dertleri Türkiye olsaydı yatırımcıları tehdit etmezlerdi’Aynı kişiler, önceki yıllarda alınan faiz yükseltme kararları için 'ülke tefecilere peşkeş çekilmesin', 'yüksek faiz tedavi etmez' diyorlardı. Şimdilerde faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar. Çünkü dertleri farklı. Dertleri Türkiye olsaydı, sırf ülkemize yatırım gelmesin diye 'Türkiye’de can ve mal güvenliği yok' diyecek kadar alçalmazlar, yatırımcıları tehdit etmezlerdi.'Türkiye engellere takılmayacak'Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar. Takılsınlar. Türkiye engellere takılmayacak. Vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edecek.
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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ

AK Partili Dağ'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: İhracat rekorları nasıl kırılıyor?

21:20 02.12.2021
© AA / Yusuf Şahbaz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA / Yusuf Şahbaz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, muhalefetin ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdiği yanıtta “İhracat rekorları nasıl kırılıyor? Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ve üretimle ilgili açıklamalarına dair bazı haberin görsellerini paylaşan Hamza Dağ, "yeni dönem" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Bu ülkede muhalefet ve malum ekonomist takımı; yıllarca 'üretim yok', 'saman ithal ediyoruz', 'üretmeden başaramayız', 'üretim üretim üretim!' ezberlerini sayıklayıp durdular. Bu kişiler şu anda yapılanları görmüyor mu? Görüyorlar, biliyorlar ama işlerine gelmiyor.”

‘Biliyorlar işlerine gelmiyor’

“İhracat rekorları nasıl kırılıyor?” diye soran Dağ, şöyle devam etti:
İmalat sanayii üretimindeki artışla, üreticimizin dış talebe yetişme yarışına girmesiyle kırılıyor. Dünyada birçok ülke küçülürken, pandemiye rağmen Türkiye büyüyor. Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor. Savunma sanayiinde ve daha birçok alanda yerli üretim patlaması yaşandığını, tarihi gaz keşiflerinin yapıldığını, yenilenebilir enerjideki ilerlemeyi ve tüm bunların cari açığı kapatmaya başladığını… Biliyorlar. İşlerine gelmiyor.

‘Dertleri Türkiye olsaydı yatırımcıları tehdit etmezlerdi’

Aynı kişiler, önceki yıllarda alınan faiz yükseltme kararları için 'ülke tefecilere peşkeş çekilmesin', 'yüksek faiz tedavi etmez' diyorlardı. Şimdilerde faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar. Çünkü dertleri farklı. Dertleri Türkiye olsaydı, sırf ülkemize yatırım gelmesin diye 'Türkiye’de can ve mal güvenliği yok' diyecek kadar alçalmazlar, yatırımcıları tehdit etmezlerdi.

'Türkiye engellere takılmayacak'

Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar. Takılsınlar. Türkiye engellere takılmayacak. Vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edecek.
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