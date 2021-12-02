https://tr.sputniknews.com/20211202/alman-okurlardan-abdye-kuzey-akim-2nin-devreye-alinmasina-burunlarini-sokmama-cagrisi-1051355753.html

Alman okurlardan ABD’ye Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasına ‘burunlarını sokmama’ çağrısı

Alman okurlardan ABD’ye Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasına ‘burunlarını sokmama’ çağrısı

Alman Die Zeit gazetesinin okurları, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım politikasında sıkılaştırmaya gidebileceği haberlerine... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T02:12+0300

2021-12-02T02:12+0300

2021-12-02T02:12+0300

ekonomi

kuzey akım 2

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ABD yönetiminin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım politikasını sıkılaştırabileceği hakkındaki haberler Alman Die Zeit gazetesinin okurlarını kızdırdı.Dün Senato'da Cumhuriyetçilerin ABD savunma bütçesinin kabulü konusunda ültimatom sunduğu, grubun lideri Senatör Mitch McConnell’in, belgenin ‘Rus tehdidi, Ukrayna'ya silah tedariki ve gaz boru hattına yönelik yaptırımlar uygun şekilde tartışılmadan’ onaylanamayacağını söylediği öğrenilmişti.Gazetedeki makalenin yazarı, Washington’un eylemlerinin ABD ile Almanya arasındaki ilişkileri bozabileceğini savundu. Birçok okuyucu ise durumu daha da tehlikeli olarak değerlendirdi.Okurlardan biri, “Hayır, bu Almanya ile olan ilişkilere değil, Almanya’nın kendisine zarar verecek” diye yazdı.Diğer bir okur ise kızgınlığını, “Almanya muhtemelen ABD ile ilişkilerini yeniden düşünmek durumunda olacak. Artık ABD'nin bize ne yapacağımızı söylemesine izin vermemeliyiz” ifadesi ile dile getirdi ve şöyle devam etti:Okurlardan biri, “Kuzey Akım-2 ABD’den dolayı kapatılırsa, bu bizim için tam bir yenilgi ve tüm dünyaya karşı utanç kaynağı olur. Her zaman sessiz kalmamalıyız” ifadelerini paylaşırken diğe rbi okur ise, “Dünyanın geri kalanına ne düşünmesi ve ne yapması gerektiğini dikte etmeye yönelik emperyalist dürtü, bir kez daha kendini gösteriyor. ABD oraya burnunu sokmasa daha iyi olur” uyarısında bulundu.Yorumlar kısmında, “Rusya'ya bir tür bağımlılığa dayandırılan argümanlar pek inandırıcı değil. Bize gazı başka kim sağlayacak ki?” ifadesi de yer aldı.

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kuzey akım 2