Antalya'da kadın cinayeti: Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay öldürüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün akşam saatlerinde, Mustafa Ayata, ailesiyle birlikte yaşayan eski eşi Hayriye Alkutay'ın evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile Hayriye Alkutay'a ateş etti. Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay da yaralandı.Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Alkutay’ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.MHP ve Ülkü Ocakları'ndan açıklamaMHP tarafından yapılan açıklamada, "Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Aylin Alkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ise "Çok üzgünüz… Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden Aylin Alkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı.
Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay, Mustafa Ayata tarafından öldürüldü. Hayriye Alkutay'ın iki kardeşi de saldırıda yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün akşam saatlerinde, Mustafa Ayata, ailesiyle birlikte yaşayan eski eşi Hayriye Alkutay'ın evine geldi.
İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile Hayriye Alkutay'a ateş etti. Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay da yaralandı.
Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Alkutay’ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
MHP ve Ülkü Ocakları'ndan açıklama
MHP tarafından yapılan açıklamada, "Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Aylin Alkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ise "Çok üzgünüz… Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden Aylin Alkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı.
Çok üzgünüz…
Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden #AylinAlkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.