Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/antalyada-erkek-siddeti-ulku-ocaklari-yoneticisi-hayriye-alkutay-olduruldu-1051368570.html
Antalya'da kadın cinayeti: Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay öldürüldü
Antalya'da kadın cinayeti: Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay öldürüldü
Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay, Mustafa Ayata tarafından öldürüldü. Hayriye Alkutay'ın iki kardeşi de saldırıda yaralandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T13:27+0300
2021-12-02T14:32+0300
türkiye
mhp
kadın cinayeti
ülkü ocakları
mustafa ayata
hayriye alkutay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051368494_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_365f5fc0c9bfa1ce3eb9b4b1d9cb24bc.jpg
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün akşam saatlerinde, Mustafa Ayata, ailesiyle birlikte yaşayan eski eşi Hayriye Alkutay'ın evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile Hayriye Alkutay'a ateş etti. Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay da yaralandı.Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Alkutay’ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.MHP ve Ülkü Ocakları'ndan açıklamaMHP tarafından yapılan açıklamada, "Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Aylin Alkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ise "Çok üzgünüz… Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden Aylin Alkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051368494_87:0:620:400_1920x0_80_0_0_acd410171980624b8dbb936a4b75e2d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, kadın cinayeti, ülkü ocakları, mustafa ayata, hayriye alkutay

Antalya'da kadın cinayeti: Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay öldürüldü

13:27 02.12.2021 (güncellendi: 14:32 02.12.2021)
© DHAMustafa Ayata
Mustafa Ayata - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
Abone ol
Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay, Mustafa Ayata tarafından öldürüldü. Hayriye Alkutay'ın iki kardeşi de saldırıda yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün akşam saatlerinde, Mustafa Ayata, ailesiyle birlikte yaşayan eski eşi Hayriye Alkutay'ın evine geldi.
İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile Hayriye Alkutay'a ateş etti. Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay da yaralandı.
Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Alkutay’ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan açıklama

MHP tarafından yapılan açıklamada, "Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Aylin Alkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ise "Çok üzgünüz… Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden Aylin Alkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:50İngiltere, Kovid-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi
14:48Baba-oğul yine tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
14:41Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli yakalandı
14:39Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız
14:39Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
14:36Sevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı
14:27CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü
14:26Twitter, Rusya'da 4 milyon ruble kadar yeni bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir
14:22FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi
14:21'Evde Tek Başına' evi, kapılarını misafirlerine açıyor: Bir ay boyunca Airbnb'den kiralanabilecek
14:17Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam
14:11Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak
14:11Fransa'da okullarda yaşanan 'akran zorbalığı' suç kapsamına alınıyor
14:08Erbakan: Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım
13:59Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi
13:58CHP'den muhtarlar için kanun teklifi
13:4912 yıldır aranıyordu: Polis, işçi kılığına girerek yakaladı
13:43Koronavirüsle mücadelede ilaç hamlesi: Faz- 2 çalışması tamamlandı
13:43Şili'de keşfedilen yeni dinozor türünde 'silahlı kuyruk' görüldü
13:36Lösemi tanısı konduktan 5 gün sonra koronavirüsten öldü