https://tr.sputniknews.com/20211202/bakan-mus-ihracatimiz-kasimda-yuzde-215-milyar-dolar-seviyesinde-gerceklesti-1051363347.html

Bakan Muş: İhracatımız kasımda yüzde 21.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Bakan Muş: İhracatımız kasımda yüzde 21.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33.4’lük artışla 21.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T11:50+0300

2021-12-02T11:50+0300

2021-12-02T12:19+0300

ekonomi

mehmet muş

ticaret bakanlığı

ihracat

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Bakan Muş, "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101.2 olarak kaydedilmiştir" ifadesini kullandı.Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203.1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/elektronik-para-ihrac-eden-kuruluslara-5-milyon-lira-sermaye-sarti-1051326708.html

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mehmet muş, ticaret bakanlığı, ihracat