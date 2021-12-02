https://tr.sputniknews.com/20211202/birlesik-kamu-is-en-dusuk-memur-maasi-talebini-acikladi-1051380319.html

Birleşik Kamu-İş en düşük memur maaşı talebini açıkladı

Birleşik Kamu-İş en düşük memur maaşı talebini açıkladı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu en düşük memur maaşı talebini 4 bin 978 lira olarak duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T16:55+0300

2021-12-02T16:55+0300

2021-12-02T16:55+0300

türkiye

birleşik kamu-iş konfederasyonu

asgari ücret

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Açıklamada "Asgari ücrette her yıl olduğu gibi göstermelik oturumlar yapılacak ekonomik kriz nedeniyle işçiye fazla para veremeyeceklerini söyleyerek bir tiyatro sergileyeceklerdir" ifadeleri yer verildi."2022 yılı başında en düşük memur maaşının 4 bin 978 lira olmasını bekliyoruz" denilen açıklamanın bir bölümü şöyle:"TÜİK’in manipüle edilmiş tüketici enflasyonu aylık yüzde 2,39; yıllık 19.89 olarak ilan edildi. TÜİK’in aksine Birleşik Kamu-İş Ar-Ge birimi Kamu-Ar’a göre Kasım ayı aylık yüzde 8, yıllık yüzde 51 olarak açıklamıştır. ENAG’ın hesaplamasına göre Ekim'de enflasyon aylık bazda yüzde 6,9 artarken yıllık bazda ise yüzde 49,87 oldu. Bu yıl kasımda geçen yılın Ekim ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 45,7, et-balık fiyatlarında 37,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 41,5 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 39,6 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 89,2, sebze fiyatları ise yüzde 79,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 25,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 34,3 oranında zamlandı.Birleşik Kamu-İş Ar-Ge birimi Kamu-Ar’ın dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için Kasım ayı açlık sınırı 3 bin 890 liraya yoksulluk sınırı da 13 bin 97 liraya çıktı. Enflasyon yükseldikçe dar ve sabit gelirlilerin yoksulluğu artıyor.Örgütlü mücadelenin büyütülüp güçlendirilmesi sağlanmadıkça, asgari ücrette yaşanacak artışın maliyeti olarak değerlendirilmesi ve ekonomik krizin yükü işçilerin sırtına yıkılması kaçınılmaz görünmektedir.Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 2022 yılı başında en düşük memur maaşı 4 bin 978 lira olmasını bekliyoruz asgari ücretin en düşük memur maaşına getirilmesini sadece çalışanların değil ailelerinin de temel ihtiyaçları dikkate alınmasını istiyoruz."

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birleşik kamu-iş konfederasyonu, asgari ücret