https://tr.sputniknews.com/20211202/cheeseburger-baligi-rus-fotografcinin-kamerasina-yakalandi-1051394554.html

‘Cheeseburger balığı’ Rus fotoğrafçının kamerasına yakalandı

‘Cheeseburger balığı’ Rus fotoğrafçının kamerasına yakalandı

Rusya’da yaşayan fotoğrafçı Roman Fedortsov, sualtından ilginç canlıları sosyal medyadaki takipçileriyle tanıştırıyor. Fedortsov’un çektiği canlılar arasında... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T23:48+0300

2021-12-02T23:48+0300

2021-12-02T23:49+0300

yaşam

rus

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Rus fotoğrafçı Fedortsov, sualtında yaşayan ve birçoğumuzun daha önce hiç görmediği canlıları fotoğraflıyor. Fotoğrafların birçoğundaki canlılar görünüşleri bakımından ‘pek iç açıcı’ olmasa da sosyal medyada ilgi odağı oluyor.Kullanıcılar bu canlılara kendilerince isimler dahi takıyor.Sözgelimi bu canlı sevilen bir tatlı olan donut’a benzetiliyor.Bu canlıyı cheeseburger’e (peynirli hamburger) de Ninja Kaplumbağalar’a benzetenler oldu.Fedortsov’un fotoğrafını çektiği bir başka canlı da çizgi film karakterini andırıyor.Rus fotoğrafçının imzasını taşıyan kareler yoğun beğeni topluyor. Fotoğrafçının 644 binden fazla takipçisi mevcut.

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2021

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