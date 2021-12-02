‘Cheeseburger balığı’ Rus fotoğrafçının kamerasına yakalandı

Rus fotoğrafçı Fedortsov, sualtında yaşayan ve birçoğumuzun daha önce hiç görmediği canlıları fotoğraflıyor. Fotoğrafların birçoğundaki canlılar görünüşleri bakımından ‘pek iç açıcı’ olmasa da sosyal medyada ilgi odağı oluyor.Kullanıcılar bu canlılara kendilerince isimler dahi takıyor.Sözgelimi bu canlı sevilen bir tatlı olan donut’a benzetiliyor.Bu canlıyı cheeseburger’e (peynirli hamburger) de Ninja Kaplumbağalar’a benzetenler oldu.Fedortsov’un fotoğrafını çektiği bir başka canlı da çizgi film karakterini andırıyor.Rus fotoğrafçının imzasını taşıyan kareler yoğun beğeni topluyor. Fotoğrafçının 644 binden fazla takipçisi mevcut.
Rusya’da yaşayan fotoğrafçı Roman Fedortsov, sualtından ilginç canlıları sosyal medyadaki takipçileriyle tanıştırıyor. Fedortsov’un çektiği canlılar arasında ‘cheeseburger balığı’ dahi var.
Rus fotoğrafçı Fedortsov, sualtında yaşayan ve birçoğumuzun daha önce hiç görmediği canlıları fotoğraflıyor. Fotoğrafların birçoğundaki canlılar görünüşleri bakımından ‘pek iç açıcı’ olmasa da sosyal medyada ilgi odağı oluyor.
Kullanıcılar bu canlılara kendilerince isimler dahi takıyor.
Sözgelimi bu canlı sevilen bir tatlı olan donut’a benzetiliyor.