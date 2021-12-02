https://tr.sputniknews.com/20211202/cinin-2022-pekin-olimpiyatlarindan-sonra-tayvana-saldiracagini-soyleyen-trump-bir-seyler-olacak-1051360954.html

Trump: 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan bir şeyler olacak

Trump: 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan bir şeyler olacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra Tayvan'a saldıracağını ileri sürdü. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T10:39+0300

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Eski İngiliz Avrupa Parlamentosu üyesi Nigel Farage'a verdiği bir demeçte Trump, Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi ve Çin ile artan gerginliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin dünyada nasıl bir konumda bulunduğu sorulan Trump, şöyle cevap verdi:Trump, ABD'nin artık saygı görmediği yönündeki görüşünü, Çin'in Tayvan'a yönelik politikalarını örnek göstererek açıkladı: Çin ordusu, Trump'ın başkanlık döneminde Eylül 2020'de, Tayvan hava sahasına iki kez girmişti. Trump ayrıca, Pekin'in yakında Taipei'ye askeri bir hamle yapacağını ima etti, bu hamle sırasında Tayvan'da bulunmanın hiç iyi olmayacağını söyledi:2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Trump, röportajın devamında "Birçok insan, öngörü işinde oldukça iyi olduğumu söylüyor" dedi.

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