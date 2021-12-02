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Trump: 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan bir şeyler olacak
Trump: 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan bir şeyler olacak
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra Tayvan'a saldıracağını ileri sürdü. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
çin
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Eski İngiliz Avrupa Parlamentosu üyesi Nigel Farage'a verdiği bir demeçte Trump, Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi ve Çin ile artan gerginliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin dünyada nasıl bir konumda bulunduğu sorulan Trump, şöyle cevap verdi:Trump, ABD'nin artık saygı görmediği yönündeki görüşünü, Çin'in Tayvan'a yönelik politikalarını örnek göstererek açıkladı: Çin ordusu, Trump'ın başkanlık döneminde Eylül 2020'de, Tayvan hava sahasına iki kez girmişti. Trump ayrıca, Pekin'in yakında Taipei'ye askeri bir hamle yapacağını ima etti, bu hamle sırasında Tayvan'da bulunmanın hiç iyi olmayacağını söyledi:2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Trump, röportajın devamında "Birçok insan, öngörü işinde oldukça iyi olduğumu söylüyor" dedi.
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abd, çin, tayvan, donald trump

Trump: 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan bir şeyler olacak

10:39 02.12.2021 (güncellendi: 10:53 02.12.2021)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra Tayvan'a saldıracağını ileri sürdü.
Eski İngiliz Avrupa Parlamentosu üyesi Nigel Farage'a verdiği bir demeçte Trump, Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi ve Çin ile artan gerginliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin dünyada nasıl bir konumda bulunduğu sorulan Trump, şöyle cevap verdi:
"Şimdiye kadarki en düşük konumda olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir konumda olduğumuzu zannetmiyorum. Artık saygı görmüyoruz.”
Trump, ABD'nin artık saygı görmediği yönündeki görüşünü, Çin'in Tayvan'a yönelik politikalarını örnek göstererek açıkladı:

"Size söylüyorum, daha önce Tayvan üzerinde uçan uçaklar yoktu, ismi dahi anılmıyordu. Ben başkanken Tayvan hakkında konuşmuyordunuz. Şu anda yaptıkları şeyler yaşanmıyor olacaktı."

Çin ordusu, Trump'ın başkanlık döneminde Eylül 2020'de, Tayvan hava sahasına iki kez girmişti.
Trump ayrıca, Pekin'in yakında Taipei'ye askeri bir hamle yapacağını ima etti, bu hamle sırasında Tayvan'da bulunmanın hiç iyi olmayacağını söyledi:

"Bence Çin, Olimpiyatlar'ı bekliyor. Ve belki sonrasında bir şeyler olacak."

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
Trump, röportajın devamında "Birçok insan, öngörü işinde oldukça iyi olduğumu söylüyor" dedi.
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